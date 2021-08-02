移民潮｜留港長者別至親求助增　社企推新服務讓子女千里送關心

移民潮再現，面對別離驟變，百感交集，老友記心事有誰知？長者安居協會今年首7個月接獲近百宗長者求助，當中包括擔心未能自理，有老友記更主動查詢入住院舍安排，另有長者擔心子女不適應新環境，部分人伴隨低落情緒，甚至有自殺念頭。社工提醒，移民決定事關重大，切忌隱暪，應盡早坦誠相告家中長老，及早規劃照顧方案。

長者安居協會本月起將推出「一線通千里顧服務」，供平安鐘用戶使用，協會將

有專人定期致電慰問，亦會每月編製長者生活及覆診狀況等監測報告，子女即使身處海外，也可掌握留港父母處境，拉近雙方距離。



長者安居協會將於8月推出「一線通千里顧服務」，代為關顧長者，即使分隔兩地，子女仍可掌握父母情況。左是馮志恒，右是蔡詠貞。(陳淑霞攝)

首7個月接近百宗長者求助 5月起顯著上升

長者安居協會社區關顧服務署理經理蔡詠貞表示，截至上月28日，熱線中心連同電話慰問服務，共接獲92宗涉及移民的長者求助個案，5月起更有顯著上升趨勢，錄得29宗，6至7月亦各有17宗，求助者平均年約80歲，最大97歲，近6成屬於獨居長者。近百宗求助中，約20宗個案涉及情緒問題，需要轉介跟進。

子女移民離港，長者面臨去留問題，蔡詠貞指，「大部分都唔想跟仔女走，亦有部分會覺得自己係負累，唔想為仔女添麻煩，寧願留在熟悉環境。」突然與至親分離，不少長者難免感到徬徨，她透露，長者主要擔心未能自理，或擔心子女不適應移民後新環境，有部分個案則憂慮經濟狀況，繼而誘發低落情緒、孤獨及空虛感，另亦容易有失眠等情況，「但其實好多時都係佢哋諗得太多，杞人憂天。」

諗起一個人孤零零 部分有自殺傾向

部分長者更具有自殺傾向，長者安居協會曾接獲一名患有抑鬱的80歲婆婆求助，因得悉孫兒一家計劃移民，失落感誘發病情，「由細湊到佢（孫兒）大，唔捨得佢走，會諗到自己一個會孤零零，仲引伸埋自殺諗法。」一般而言，如用戶要求情緒支援，會轉嫁至協會社工跟進，並會安撫其情緒，評估身心狀況，及了解其自殺風險，如有需要，亦會提供短期情緒輔導及轉介服務。



長者安居協會業務營運總監馮志恒表示，本港數年前已醞釀移民潮，但近月移民人數明顯較多，加上傳媒廣泛報道，或致長者更加關注及擔憂子女一旦移民，自己何去何從。她認為，相比1997年前，時下長者較願倘開心扉，故相對下較容易理解其需要。

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坦誠相告 愈早愈好

馮志恒強調，移民決定事關重大，切忌向長者隱暪，「應該要坦誠相告，愈早愈好。」子女亦應給予足夠時間「消化」，及爭取相處機會，「要畀幾多時間，就其實好睇佢性格。」子女亦可事先規劃照顧方案，如長者身體健康，則可轉介其至鄰近地區長者中心，強化社交圈子；離開前亦可委一名在港的緊急聯絡人，以備不時之需。子女亦可教導父母使用網上視像會議，與家人定期見面。

長者安居協會今月起推出的「一線通千里顧服務」，子女可每月收到長者生活狀況及監測數據報告，包括其活動狀態及每月「撳鐘」次數，協會獲授權後可閱覽長者的醫健通資料，「會知道老人家有無定期覆診，亦都會有專員定期打電話問候關心，每月兩次。」

一線通團隊每月會定期開會，跟進長者情況，如有需要，亦可安排預約門診及上門服務，但需額外收費。「一線通千里顧服務」服務每月收費199元，推廣期減至100元。平安鐘服務月費則另計，服務詳情可致電 2338 8312查詢。