受子女移民影響　調查指七成留港長者有抑鬱傾向　團體倡社區支援

一項有關「留港長者」的意見調查，結果顯示在203份問卷中發現近八成（79.5%）的社交孤立屬高風險，較沒有子女移民的長者多出三成（34.5%），近七成（69.9%）留港長者有抑鬱傾向。



有關調查由香港基督教服務處負責，並於2022年11月至2023年2月期間以問卷調查方式訪問203位「留港長者」，受訪者為50歲或以上、非居於院舍的香港居民。若以25歲為生育年齡推算，受訪者子女年齡集中在35至49歲。

四成受訪者子女在2020年或以後移民

香港基督教服務中心研所及倡導幹事陳志慧今日（13日）指出，調查採用「老人抑鬱」量表，結果顯示近四成（36.6%）受訪者表示有子女在2020年或以後移民，當中逾六成（63%）移民子女更是長者的最主要照顧者。

近八成留港長者社交孤立屬高風險

此外，子女移民對「留港長者」的身心健康造成負面影響，近七成（69.9%）留港長者有抑鬱傾向，較沒有子女移民的長者多出三成（34.5%） ，42.5%受訪者表示子女移民後記憶力變差、41.1%表示經常失眠、39.7%影響日常開支，更有38.4%減少逛街及到茶樓等消閒活動。

她又指，調查亦採用「長者支援網絡」量表，發現近八成「留港長者」的社交孤立屬高風險，較沒有子女移民的長者多出三成（33.3%），情況值得關注。

三大方法應對子女移民

順利長者鄰舍中心主任翁偉𠄘表示，調查結總結出，面對子女移民，最多「留港長者」認為有效的三大應對方法，分別為學習使用新媒體溝通，以便與遠方的子女溝通（56.8% ）、預期要自己照顧自己（51.9%）、與地區團體建立關係，從而處理問題的資源（ 48.8%）。

83歲的李婆婆育有六名子女，過往與三女兒同住，自女兒在去年移居新加坡，她便自此獨居。她提及，女兒在移民前有及早為她作準備，為減低她在家中獨自煮食的風險將廚房的媒氣爐更換成電磁爐，亦教會了她使用視像通話，以便保持聯絡。

83歲的李婆婆表示，對於女兒移民，雖感不捨及失去依靠，但亦為女兒有新生活感欣慰。（鄧康翹攝）

李婆婆表示，對於女兒移民，雖感不捨及失去依靠，但亦為女兒有新生活感欣慰，希望以自身經驗鼓勵其他「留港長者」，積極面對子女移民的情況。

香港基督教服務處提出三大建議，認為應未雨綢繆，及早為子女有意移民的家庭提供社區支援服務，包括提供子女移民前支援、建立鄰里支援網絡、善用資訊科技支援及培訓，以協助「留港長者」適應子女移民後的生活。