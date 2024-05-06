海洋公園｜周二招聘逾770個職位包括威威村民　首200名面試獲門票

撰文：歐陽德浩
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海洋公園公布，明日（7日）將舉行「海洋公園事業探索之旅2024」，招募超過770個全職及兼職新血，涵蓋10多個部門，除了侍應、保安員、銷售助理等，更特別招聘「威威村民」及水上設施營運專員，公園歡迎學生包括應屆文憑試考生參與活動，首200名完成現場面試的求職者，可獲贈海洋公園門票。

至於全職福利方面，新人獎金及再入職獎金分別有6,000元，而職員推薦獎金亦高達4,000元，並享有年終雙糧、約滿酬金及購物折扣等，以及14日有薪假期及17日公眾假期等。

招聘職位涵蓋10多個部門　包括「威威村民」

海洋公園明日舉行「海洋公園事業探索之旅2024」，時間為上午11時至下午5時，將招募超過770個全職及兼職職位。活動將為參加者介紹如何規劃職業路向，亦可到親身了解水上樂園團隊的工作。公園並特別邀請學生，尤其是應屆文憑試考生參與活動。

翻查網頁資料，今次海洋公園的招聘職位，涵蓋10多個部門，除了侍應、保安員、客務主任、司機、銷售助理、清潔服務員等，更特別招聘「威威村民」。網頁並提到，若求職者乘坐免費穿梭巴士前往水上樂園，並申請水上設施營運專員，需自備游泳裝備，以即場進行游水測試。

新人獎金及再入職獎金分別有6000元

全職員工福利方面，新人獎金及再入職獎金分別有6,000元，而職員推薦獎金亦高達4,000元，並享有年終雙糧、約滿酬金、員工購票、購物折扣、職員餐廳、職員聯誼會、醫療福利包括住院及門診、海洋公園及水上樂園免費入場劵等。不過上述提到的獎金受有關條款及細則約束。

至於假期方面，則有14日有薪假期及17日公眾假期，更享有結婚、考試、義工及保育假期。若成功獲聘，海洋公園並會為所有員工提供在職訓練。

求職者明日需攜帶個人履歷、相片、工作及學歷證明正副本。若有相關需要，亦要帶同簽證身份書正副本、保安證副本、拯溺及急救證書正副本。求職員若在六周內未獲邀請面試，將作落選論。

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明日活動更設有表演節目及幕後導覽，例如纜車和海洋列車的幕後工作示範；以及「威威劇場」職業講座，主題涵蓋服務文化、職業生涯發展，以及獸醫的工作日常等。

海洋公園提醒，首200名完成現場面試的求職者，可免費獲贈海洋公園門票。活動日資訊可在海洋公園的招聘網頁瀏覽。

海洋公園將於5月6日舉行「海洋公園事業探索之旅2024」。（資料圖片／陳葦慈攝）
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