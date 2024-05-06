廉署控貿易公司2人涉102萬賄星展副總裁　換取准戶口收2000億歐元

廉政公署今日（6日）落案起訴一間貿易公司的董事及代表，以合共102萬港元行賄星展銀行副總裁，以協助其公司透過該公司在銀行持有的帳戶收取一筆聲稱達2,000億歐元（折算16,829億港元）的投資資金。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待周三（8日）到東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。



廉政公署。（蘇煒然攝）

被告顏宏麗及Jiang Jiaxin，分別為香港中聯儲國際有限公司唯一董事兼股東及代表，均55歲，同被控兩項罪名，即一項串謀向代理人提供利益，及一項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條，及《刑事罪行條例》第159A條。

案發時中聯儲於星展銀行（香港）有限公司設有一個銀行帳戶。星展香港規定，客戶須就其帳戶內的巨額交易向銀行提供證明文件，供銀行進行盡職審查要求。

戶口因長時間不活動而遭暫停

兩名被告涉嫌於2023年7月至8月期間，一同串謀向星展香港一名副總裁提供一筆100萬港元及一筆2萬港元的賄款，要求對方協助把中聯儲在星展香港因長時間不活動而遭暫停的帳戶重啓，以便收取一筆投資資金。

被指涉嫌提交虛假證明文件

該名副總裁拒絕兩名被告提供的賄款，並向銀行匯報有關事件。廉署其後接獲貪污投訴並展開調查，發現顏宏麗向星展香港聲稱須透過中聯儲帳戶收取一筆2,000億歐元的投資資金，期間涉嫌向銀行提交虛假的證明文件。