婦女基督徒協會前主席涉假文件申政府資助活動開支等　遭廉署起訴

廉政公署今日（2日）公布，上月30日落案起訴香港婦女基督徒協會時任主席丘嘉熙，指其涉嫌在舉辦政府資助活動時，用虛假收據和報價單申領開支，以及在新域劇團任兼職項目主任時，詐騙3間學校支付活動費用，涉及款項合共逾4萬元。被告現獲准保釋，明日（3日）在九龍城裁判法院答辯。



廉政公署在4月30日正式落案起訴一時任非政府機構的主席，其涉犯使用假收據和報價單申領開支等罪名，詐騙逾4萬元。（資料圖片）

35歲被告丘嘉熙案發時為香港婦女基督徒協會前主席及新域劇團前兼職項目主任，負責向本地學校推廣該劇團的戲劇節目，她被控共6項罪名，兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件；一項使用虛假文書的副本；以及三項欺詐罪。

廉署指，被告涉嫌在2020年2月至2021年6月期間，用載有虛假陳述的兩份文件誤導婦女基督徒協會，其中一份文件是報價記錄，内有5張報價單，當中新域劇團報稱的報價是1.5萬元。

另外一份文件則是一張收據，報稱已向一畫室以1.2萬元買入80個畫框；廉署在接獲貪污投訴後展開調查，發現該畫室從沒出售這些畫框，而新域劇團亦沒有發出以上的報價單；被告亦曾報稱5藏報價單均在購買畫框前取得，但現被發現其實是在採購之後才取得。

此外，被告在獲政制及內地事務局撥款所舉辦一性別認同工作坊中，在5千至5萬元的採購，按局方指引，須事先取得最少2份書面報價。被告涉嫌在2021年2月，再度使用一份虛假的新域劇團報價單副本，以申領發還影片拍攝及剪輯服務開支。其後廉署發現，新域劇團從無發出此報價單，而有關服務合約是以11,250元判授予被告時任男朋友的製作公司。

被告被控六項罪名，明日將在九龍城裁判法院答辯。（資料圖片）

至於被告在擔任新域劇團前兼職項目主任時，涉嫌在2016年8月至2018年11月期間，向一間小學及2間中學訛稱購買的三項戲劇活動會由新域劇團提供，誘騙這些學校向被告支付1.7萬元，但調查發現，上述活動並非由新域劇團提供。

被告因而被控六項罪名，包括兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；一項使用虛假文書的副本，違反《刑事罪行條例》第74條；以及三項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；將於明日在九龍城裁判法院答辯。