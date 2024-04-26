廉署去年接獲物管貪污投訴升三成　涉誇大工程金額、隱瞞利益衝突

廉政公署今日（26日）指出，去年全年則有236宗，按年升三成；今年第一季接獲與物管業相關的貪污投訴有51宗。公署與物業管理業監管局合作，舉辦「共建物管誠信網絡行動」啓動禮暨持續專業發展講座，共同向業界推廣專業誠信。



廉署社區關係處處長黃潔梅指出，投投主要涉及誇大工程金額、隱瞞利益衝突情況、以賄賂方式獲得招聘、值勤紀錄造假等。她指物管業與民生相關，當有傳媒報道業內一些貪污個案後，便會引起民生關注，可能導致投訴數字上升。



廉政公署與物業管理業監管局今日（26日）舉行聯合記者會，指出今年第一季接獲與物管業相關的貪污投訴有51宗；去年全年則有236宗，而2022年則有182宗，上升三成。

廉署社區關係處處長黃潔梅指，接獲的投訴可分為維修保養相關及管理公司相關，當中涉及以貪污手法判出工程或服務合約、誇大工程金額、虛假文件、寬鬆監管、隱瞞利益衝突情況、以賄賂方式獲得招聘、值勤紀錄造假等「七宗罪」。

黃潔梅指，雖然去年接獲涉及物管業的貪污投訴數字上升，但並不代表業界貪污情況惡化，物管業與民生相關，當有傳媒報道業內一些貪污個案後，便會引起民生關注，可能導致投訴數字上升。

廉政公署辦一系列活動向物管業界推廣專業誠信

廉政公署於今日與物業管理業監管局合作，舉辦「共建物管誠信網絡行動」啓動禮暨持續專業發展講座，共同向業界推廣專業誠信。講座邀請超過200名本港主要物管業界持份者參與，當中包括全數共13個監管局認可專業團體和業界組織以及大型物管公司高層管理人員。

廉政公署在本月23日開設「物業管理反貪專業課程」，邀請28位來自香港14間大型物管公司的高級管理人員參與，向學員分析常見的犯案方式和如何偵測貪污舞弊的情況。防止貪污處和社區關係處人員分別分享誠信風險管理、良好管治的原則和如何在物管公司建立廉潔公司文化。

除推出一系列的活動外，廉署亦製作全新物業管理公司防貪指南、《防貪攻略 – 樓宇維修 (業主篇)》小冊子、培訓短片、一站式專題網站和物業管理從業員自學課程。