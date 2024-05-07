灣仔海濱無人機周六表演　太平清醮包山現半空　旅發局免費派雪糕

本周六（11日）晚灣仔海濱對出海面將有無人機表演，旅發局指為配合下周的佛誕及太平清醮，表演將以兩大節慶為設計重點，而旅發局屆時將向公眾及旅客免費派發雪糕。



晚上8時灣仔海濱對出海面上演 長約10分鐘

旅發局繼早前公布本周六晚舉辦無人機表演，今天介紹演出設計及詳情。為配合下星期的佛誕、太平清醮兩大傳統節慶，表演將以兩大節慶為設計重點，推廣傳統特色，為全城增添節日氣氛，亦向市民和旅客送上祝福。

千架無人機拼湊太平清醮花牌及巨型平安包

無人機表演將於晚上8時在灣仔海濱對出海面上演，長約10分鐘。表演由1,000 架無人機拼湊出多幅以傳統節慶為主題的動態圖案，包括巨型平安包、太平清醮花牌等。現場亦同步播放表演音效。

無人機表演位置、最佳觀賞位置及免費派發雪糕位置等。（旅發局提供）

表演觀賞位置包括灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，市民須注意部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞無人機表演; 對岸九龍半島未能欣賞是次表演 。表演當天，警方將視乎現場情況實施人潮管制。

另外，配合當晚表演，旅發局將安排雪糕車，於5月11日下午6時至8時向公眾及旅客免費派發雪糕。每人可獲派雪糕一杯，數量有限，派完即止。派發地點為灣仔碼頭入口靠左空地。