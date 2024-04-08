雪龍2號｜4.10晚尖沙咀上空　500部無人機表演　砌出秦嶺站、企鵝

國家第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍 2」號今日（8日）於尖沙咀海運碼頭泊岸，為期一連五日。本港將於本周三（10日）晚上8時，在尖沙咀上空舉行無人機表演，屆時會有500部無人機翩翩起舞，在維港夜空組成3D「雪龍2」號、南極生物如企鵝、鯨魚、海獅等圖案。



行政長官李家超與一眾嘉賓登上「雪龍2」號參觀。（大會提供相片）

「雪龍2」號停泊香港五日，港府今早舉行歡迎儀式，行政長官李家超與一眾嘉賓登上破冰船參觀。港府晚上於伊利沙伯體育館舉辦文藝晚會，考察隊副領隊魏福海將分享建秦嶺站經歷。

組成3D「雪龍2」號、企鵝、鯨魚、海獅等圖案

由今日至周五（12日），「雪龍2」號會開放予早前已成功登記的公眾及團體登船參觀。明日和後日，科研團隊代表會於香港中文大學出席「氣候變化國際會議：極地科考、生態環境與氣候變化」研討會，探討極地科考、生態環境與氣候變化等不同議題。

在周三（10日）晚上8時，海運碼頭上空會舉行「雪龍2」號無人機表演，屆時會有500架無人機將翩翩起舞，在維港夜空組成3D「雪龍2」號、南極生物如企鵝、鯨魚、海獅等圖案。

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「雪龍2號」重點行程



．4月8日，晚上7時半至9時45分，「雪龍2」2024文藝晚會，伊利沙伯體育館，赤煉鼓樂團、德望學校中西管弦樂團、美聲合唱團、中華‧育華合唱團及多家中小學學生將參與表演，考察隊副領隊魏福海將分享建秦嶺站經歷



．4月8日至12日，公眾及團體登船參觀，海運碼頭，早前成功登記市民可登船參觀



．4月9日，香港中文大學主辦「氣候變化國際會議：極地科考、生態環境與氣候變化」，探討極地科考、生態環境與氣候變化等不同議題，來自本地、內地及國際科學家將會參與



．4月10日，下午3時至4時30分，「雪龍2」號科學家 X 香港學生對談，香港科學館演講廳，極光專家、中國極地研究中心（中國極地研究所）楊惠根研究員，和天文光學研究専家、中國科學院南京天文光學技術研究所李正陽教授，與逾200名本港學生交流



．4月10日，晚上8時，「雪龍2」號無人機表演，海運碼頭上空，500架無人機將翩翩起舞，在維港夜空組成3D「雪龍2」號、南極生物如企鵝、鯨魚、海獅等圖案。



．4月12日，下午3時，「雪龍2」號歡送儀式，海運碼頭

