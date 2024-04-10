今日必看8分鐘｜華豐大廈三級火釀5死｜雪龍2號無人機表演取消

佐敦道華豐大廈火｜百人濃煙中逃生 街坊：兩層樓燒毀燒到好犀利

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，5死多人受傷送院。消防員繼續在場救出被困住戶，火警至上午10時半仍未救熄。有大廈居民指，走廊濃煙密布，有人被迫折返單位，有人冒險逃生，結果要躱在公共殘廁，等候消防員拯救，非常驚險。有人逃生時目擊2、3樓完全燒毀，「全部燒晒啲嘢，跌晒落嚟。」

佐敦華豐大廈火警｜休班民安隊與地盤工合作 擔梯用吊機救十多人

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死多人被困受傷。現場所見，多名被困住戶在窗邊揮毛巾，亦有住戶上天台等候救援。危急之際，一名休班民安隊成員與7名地盤工人挺身而出開喉射水、又燒開鐵絲網及出動吊機，成功救出十多名居民。《香港01》接觸到救人的民安隊成員及地盤工人講述事件經過。

華豐大廈三級火｜過百災民到梁顯利暫避 新入伙居民沒料遇巨變

佐敦華豐大廈今早（10日）發生三級火，釀成多人死傷。政府開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心，有過百名居民今早已來到這裡暫避，中午時分一度召援救傷車到場，接走一名不適的居民送院。

有華豐大廈到來暫避的居民驚魂未定，有剛搬到上址居住數個月的住戶表示，樓宇通道不算太狹窄、或有垃圾堆積，對火災感意外，或要與家人在中心內度過一晚。

佐敦道華豐大廈火｜鄧炳強登流動指揮車 換消防制服上火場視察

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死多人受傷。今早（10日）多名住戶在窗邊揮毛巾，亦有人走上天台等候救援，情況危急。消防升起雲梯救出多人。至下午12時30分，至少40人送院，5人傷重不治，約150人疏散。行政長官李家超及政務司司長陳國基高度重視事件，並對多人傷亡表示極度哀痛。下午近1時，保安局局長鄧炳強到現場視察，並登上消防處流動指揮車了解詳情，其後換上消防制服佩戴消防帽進入火場。

華豐大廈3級火｜李家超伊院視察 盧寵茂親電遊客家屬助報平安

佐敦道華豐大廈今日（10日）發生三級火，導致5死，至少36人受傷。死傷者被分送4間醫院，其中伊利沙伯醫院及廣華醫院接收最多死傷者。3男1女傷者送伊利沙伯醫院後不治，1名女子送廣華醫院搶救後不治。下午3時半，特首李家超、醫務衞生局局長盧寵茂及民政及青年事務局局長麥美娟，抵達伊院慰問死傷者家屬，又探訪4名傷者，其中一名受傷女遊客遺失手機未能聯絡家屬，盧寵茂更親自致電其家人，讓她報平安。

華豐大廈三級火｜主辦方：「雪龍2」號晚上無人機表演取消

佐敦華豐大廈今早（10日）發生三級火，釀至少5死、數十人傷慘案。為配合國家第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍 2」訪港，原定今晚8時會在尖沙咀上空舉行無人機表演，「雪龍2」訪港籌備委員會下午5時許宣布，今晚表演會取消。

洪水橋地盤四級火｜消防今早繼續灌救 料滅火工作會維持一段時間

洪水橋四級火警未熄滅，消防在現場繼續射水灌救。現場為洪雅路近瑞豐華庭附近房協地盤，消防處昨午2時44分將火警升為三級，昨晚9時31分再將火警升為四級，至今仍未救熄。消防處表示今早（10日）繼續救火，並在火警現場內設立多個監測點以繼續進行風險評估，包括評估地盤兩個天秤的倒塌風險。消防估計滅火工作仍會維持一段時間，並呼籲附近市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

葵涌廣場茶餐廳起火 大量濃煙席捲半空

葵芳葵涌廣場今午（10日）發生火警。下午4時許，警方接獲多人報案，指葵涌廣場一間茶餐廳起火。消防派出搜救隊到場，當時主要見到現場冒煙，約15分鐘後大致將火救熄，初步無人受傷，約100人疏散到安全位置。從網上照片及片段見到，大量濃煙從商場冒出，不少市民在附近圍觀。

會計師參與元朗721衝突 官稱非白衣人以暴易暴須付代價囚33月

2019年7月21日元朗站事件，一名男會計師被指當晚曾在英龍圍外及元朗站內，連同其他黑衣人與白衣人衝突，因而被控暴動罪。會計師否認控罪，經審訊後被裁定罪成，案件今（10日）在區域法院判刑，法官李慶年指當晚白衣人暴力程度都比「非白衣人」嚴重，但「非白衣人」以暴易暴亦要付出代價，又指被告屬年青專業人士，眼見白衣人向車廂市民襲擊的畫面，憤怒沖昏頭腦，影響判斷，以違法方式抱不平，糟蹋大好前途，也失去了自由，令人十分惋惜，判他入獄33個月。

全港戲院日｜4.21全港戲院劃一票價30元 4.17開售

香港戲院商會今日（10日）公布，4月21日（星期日）為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元。活動當日的戲票將於4月17日中午12 時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。