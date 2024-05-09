觀塘線不停站｜張欣宇料港鐵可按時完工　憂太子站月台被「打爆」

港鐵為更換油麻地站交叉渡線隧道電纜吊架，觀塘線的太子、旺角、油麻地及何文田站7月28日暫停列車服務。立法會議員張欣宇今早（9日）在港台節目表示，有信心工程如期完成，因工程性質只是更換隧道結構組件，需時不多。他又形容對於市民而言是「好彩」，因工程涉及的車站主要為轉車站，相信影響不大。當日，太子站將成為觀塘線及荃灣線唯一轉車站，港鐵有機會「拉疏」兩條線的班次，張欣宇估計太子站月台或現擁擠情況，「甚至乎打爆嗰月台。」



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張欣宇：工程屬更換硬件性質不費時

張欣宇在今早接受港台節目《千禧年代》節目表示，有信心港鐵可如期完成今次工程，因性質只是更換隧道結構組件，而非安裝新軟件或設備，需時不多。他形容對於市民而言是「好彩」，因工程涉及的車站主要為轉車站，相信影響不大。

對於港鐵安排「拉疏」觀塘線及荃灣線車次，張欣宇假設觀塘線最多5分鐘一班，荃灣線安排2分鐘一班，會出現大量乘客由荃灣線轉觀塘線往觀塘方向，太子站月台出現擁擠情況，「甚至乎打爆咗嗰月台」。

對於未來港鐵會在哪些港鐵路段進行更新硬件工程，他就估計，荃灣線及觀塘線有很多路段屬最早期建造而成，相信部分位置與油麻地硬件情況相若，但相信無法於一晚完成。

立法會議員張欣宇在同一節目表示，對於能否預期完成有信心，因工程性質只是更換隧道結構組件，而非安裝新軟件或設備，故需時不多。（資料圖片/馮子健攝）

汲取工程經驗再審視資產更新計劃 有信心翌日通車

港鐵公司車務工程維修總管李劍雄在同一節目指，有信心當日工程會在28小時內完成，因在不同時間均有監測點，視乎實際進度再決定是否調配人手。他又預計未來三年港鐵路段獨特位置亦會有更換組件工程，亦會汲取是次工程經驗再審視基建資產更新計劃，而計劃詳情會稍後公布。至於是否有後備計劃，港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲就稱，很有信心工程翌日便能通車，否則會及早通知乘客。