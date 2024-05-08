觀塘線四站7.28停駛　港鐵有信心一日完工　未來三年或有同類工程

港鐵今日（8日）宣布由於更新鐵路設施，在7月28日的星期日，觀塘線來往太子、旺角、油麻地及何文田站列車服務須暫停。港鐵指，會以盡快恢復列車服務為首要，料7月29日周一上班日的頭班車可復常，如實際進度超出預算，會盡快對外宣布。港鐵車務工程維修總管李劍雄強調，有信心會按時完成工程，如遇惡劣天氣，工程將順延一周至8月4日，並預告未來三年或會出現1至3次類似的更新，將會因應車站生命周期及情況而決定是否開展維修及更新。



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港鐵：盡力不阻礙乘客翌日星期一上班 若有改動會及早公布

李劍雄今日在記者會指，港鐵在暫停觀塘線太子至何文田站列車服務的28小時內，除了工程規劃外，也有不少檢視點，若有不可預見情況未能按時完會及早更正，並以恢復列車服務為優先，盡力不阻礙乘客於翌日星期一上班，若有改動會及早公布。

港鐵去年公布未來五年會增加兩成設備維修及更新開支，至650億元。李劍雄續稱，650億資產更新計劃中，港鐵會不斷檢視不同資產的生命周期，將乘客的需要、列車服務、替代路綫一併考慮，今年未必會再有大型暫停列車服務的情況，但未來3年會再有一至兩次的大型暫停列車服務。

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如當日有惡劣天氣工程會順延一周

港鐵又指，如當日有惡劣天氣影響工程，有關工程會順延一個星期。 港鐵又指，未來3年鐵路網絡約有3個地方，需要進行類似的更換工程，有機會在未來幾年再調整服務，港鐵會審慎評估工程細節，盡量減低對市民影響。

問及選擇在暑假進行今次工程會否令較多內地客受影響，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，選擇7月28日因當日既是暑假又是周日，不少市民不須上班，學生也不須上學。她多次強調當日所有車站都有服務，「站站有車搭」，乘客可用替代線到目的地。

▼2021年1月10日 東鐵線暫停旺角東至紅磡站服務▼

