入境處5.14起招聘入境主任　5.18及5.19舉辦招聘體驗日

入境處公開招聘入境事務主任，於由5月14日開始接受報名，入境處將於5月18及19日舉辦招聘體驗日，當中有招聘講座、體能測驗工作坊、小組討論工作坊及即席演講體驗、參觀訓練設施和提供入境處投考攻略。



入境處將舉辦招聘體驗日，市民可於年5月9日上午9時正至5月16日中午12時正期間，於網站或掃描二維碼報名。若未能親身出席體驗日，亦可報名參與網上招聘講座直播。如登記人數超額，將進行電腦抽籤，中籤者將會收到確認電郵通知 。

入境處公開招聘入境事務主任，於由5月14日開始接受報名，入境處將於5月18及19日舉辦招聘體驗日。（入境處提供）

活動詳情

日期

2024年5月18日（星期六），上下午共2場

2024 年5月19日（星期日），上午1場

時間

上午場： 上午9時30分至中午12時30分

下午場： 下午2時正至下午5時正

地點：

入境事務學院

新界屯門青山灣青山公路82號

活動內容：

-招聘講座

-體能測驗工作坊

-小組討論工作坊及即席演講體驗(英語)

-參觀訓練設施

-入境處投考攻略

交通安排：

參加者可選擇自行前往入境事務學院。

或

乘搭免費穿梭巴士由荃灣及紅磡港鐵站往返學院。如需要免費穿梭巴士服務，請於網上登記時預約。名額有限，有關預約將以電郵方式確認。