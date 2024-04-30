入境處聯同應科院簽署合作備忘錄　研動態識別等加快私家車出入境

入境處今日（30日）聯同香港應用科技研究院簽署合作備忘錄，探討創新的應用方案，透過創新科技提升通關及加強生物特徵認證，並探討發展人工智能及機械人技術，以加強入境處服務效率同執法水平。



入境處處長郭俊峯表示，今次合作中創新通關模式會較為迫切，因為口岸人流越來越多，期望可盡快用於私家車過關的口岸。



入境事務處與應用科技研究院今天在科學園簽署合作備忘錄，今次合作有四個範籌，包括「創新通關模式」、「生物特徵認證」、「人工智能技術」和「機械人技術」，其中重點是創新通關模式，利用多重攝影機矩陣感測融合技術，以及提升容貌識別技術，可短時間內捕捉移動中的目標。

至於人工智能（AI）技術，則會用作識別網絡安全漏洞及主動偵察威脅，同時保護敏感資料，並利用配備人工智能（AI）的機械人，加強口岸監控和巡邏工作。

入境處處長郭俊峯說，創新通關模式會較為迫切，因為口岸人流越來越多。他表示，有關技術主要將應用於私家車過關的口岸，但目前未有各項方案的推行時間表細節，屆時將根據應科院建議，決定於哪一口岸率先試行。

出席儀式的保安局局長鄧炳強表示，今年施政報告列明「創科便民」為保安局其中一個致力推動的政策，「我哋期望以創新科技去服務市民，便利生活，今日我就見證其中一項成果！」