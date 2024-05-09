五月天演唱會｜內地樂迷為補場調假、曠課、快閃　完騷立即返內地

台灣天團五月天原定在5月1日舉行的戶外演唱會，因惡劣天氣致舞台設備故障，改期今日（9日）舉行。有從東莞和南京來港的歌迷，於演唱會取消後，立即調動黃金周假期行程改為上班，訂於5月7日至10日放假，可以來港一口氣看足三場演唱會（7至9日）；他們表示，原本於1日的門票「改成尾場其實更開心，尾場會有點不一樣，聽說會有超級加倍」，更笑言希望今晚可以唱通宵。



不過，有內地歌迷指，原本5.1長假時間充裕，但今日要特登來港，行程麻煩，要在演唱會後立法返內地。



台灣天團五月天今日（9日）舉行補場，不少內地旅客即日來回看演唱會。（盧翊銘攝）

從東莞和南京來的周小姐及陳先生，分別是五月天8年和14年的樂迷，他們都相約買了上月30日、今月1日、7日、8日的演唱會門票；就1日取消的場次，他們沒有選擇退票或換票，而是延期到今日觀看，稱「就想看尾場」，更覺「改成尾場其實更開心，尾場會有點不一樣，聽說會有超級加倍，昨天都唱到11點」，他們笑言希望今天尾場能唱通宵。

來自廣州的黃同學指，今天要再來一次香港比較麻煩。（盧翊銘攝）

把黃金周假期調後：3號、4號、5號先回去上班

不過，今天已不屬內地五一黃金周假期，周小姐指，他們5月1日下午剛出紅磡酒店，就得知演唱會取消的消息，於是馬上回內地上班，並把本來3日至5日的假期調後，調至7日至10日才放假，方便看演唱會，「3號、4號、5號先調休，回去上班」，明日便會回去繼續工作。

雖然演唱會有所更改，但他們笑稱「無所謂，反正有的是時間」，亦認為五月天的延期安排「挺好，給了選擇可以選退錢或延期看」，加上他們認為延期「不是因為歌手本身原因，而是不可抗力因素」，因此覺得還可以選退門票、機票、酒店費用的安排實屬不錯。

來自東莞的周小姐（左）和南京的陳先生（右）都表示，延期觀看演唱的心情更好，因為今日是尾場演出。（盧翊銘攝）

廣州大學生「從廣州坐大巴來，聽完就回去明天上課」

至於在廣州讀大學的黃同學，則同樣選擇將1日的票延至今日，她表示，「今天剛好沒課就直接從廣州坐大巴來，聽完就直接回去」，明天繼續上課；她表示，原本門票位置很好，是1,180元的A1區前三排位置，「這個位置算是好的了，很靠近$1,580的票」，如果改成其他日子，她擔心位置未必更好，所以選擇看補場。

不過，她坦言，補場「心情其實沒有很好」，因為本來五一假期的時間比較充裕，她指，在1日已經來香港，但在坐地鐵來中環海濱演唱會途中，得知演唱會取消，便直接回深圳酒店，今日再回來，「本來今天放假可在宿舍躺著，現在要過來還是比較麻煩，當天來回有點累。」

內地學生不願改票 曠課來港看演唱會

另有同樣從廣州讀大學、不願上鏡的敖同學，今日來港看演唱會，然後留至明天便離開，她透露今日是曠課來看演唱會，她表示當初無意把1日的票改成假期內的場次，「不想改其他日子，今天想來就來了。」