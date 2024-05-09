五月天演唱會｜落馬洲管制站及深圳灣口岸　今或實施特別交通安排

台灣天團五月天由4月30日起，在中環海濱7晚舉行演唱會，但5月1日因暴雨取消，今日（9日）會在中環海濱活動空間加場。運輸署於今日（9日）凌晨0時公布，落馬洲管制站及深圳灣口岸由9日起至10日凌晨，將視乎現場交通情況，或實施特別交通安排，以便公共運輸車輛能暢順地進入上述口岸。駕駛人士應特別留意沿途可變信息顯示屏的信息，並按照交通標誌的指示駕駛。



運輸署呼籲，如遇交通受阻，請駕駛人士保持小心忍讓，及遵從現場警務人員的指示。 運輸署的緊急交通事故協調中心會繼續監察各陸路口岸及機場的交通及公共運輸服務情況，並透過運輸署流動應用程式「香港出行易」，發放最新的交通消息。

另外，為疏導活動完結後大量離場人士，屆時將有以下特別公共交通服務安排。其中，東鐵綫金鐘往羅湖尾班車，今日將繼續延後開出時間：

·金鐘往羅湖尾班車開出時間：23:32

·羅湖往金鐘方向及往返落馬洲尾班車維持不變

此外，專營巴士公司在活動完結後，將在活動會場附近提供以下六條特別巴士路線服務：

灣仔至落馬洲／皇崗口岸的短途跨境巴士服務亦會在中環干諾道中（近環球大廈）增設臨時上客點，以疏導跨境乘客。皇巴亦會因應乘客需求而加強服務。