「六福」資料庫網絡有售？六福集團正調查　暫未確認有否資料外泄

一個海外網站有人兜售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」，並聲稱掌握500萬名「Hong Kong Golden Luk Fook 」的VIP及以千萬計其顧客個人資料，包括全部用家身份證。兜售者稱如欲取得整個資料庫資料可付25000泰達幣（折合約19萬港元）。

同時，有傳媒今日（10日）報道，珠寶金行六福珠寶的會員資料庫疑被黑客入侵，並放上暗網放售，外泄資料包括本地和內地會員姓名、出生日期、住址、身份證號碼、手機號碼等。

海外網站兜售的資料庫「Hong Kong Golden Luk Fook 」，名字與六福珠寶相近，就相關事宜及傳媒報道，六福集團稱已展開調查，包括聘請IT專家檢視是否出現客戶資料外泄，目前未能確認是否真正出現資料外泄 ，將會盡快就事件發出正式公告。



有不知名人士在一個海外網站兜售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」。（資料圖片/gettyimages）

商業電台今日報道，六福珠寶的會員資料庫疑被黑客入侵，並放上暗網放售，外泄資料包括本地和內地會員的姓名、出生日期、住址、身份證號碼、手機號碼等。

聲稱掌500萬「HongKong Golden LukFook 」VIP資料 索價$19萬港元

一個海外網站有則於本周日（5日）上載的貼文，貼文者兜售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」，並聲稱自己掌握500萬名「Hong Kong Golden Luk Fook 」的VIP及以千萬計其顧客個人資料，包括全部用家的身份證。兜售者稱如欲取得整個資料庫資料，可付25000泰達幣（折合約19萬港元）。

六福集團稱已聘IT專家檢視是否出現客戶資料外泄

六福集團回應稱，非常重視客戶的私隱，已就事件展開調查，包括聘請IT專家檢視是否出現客戶資料外泄，向警方報案，和通報私隱專員公署。六福集團指調查仍然進行當中，目前未能確認是否真正出現客戶資料外泄 ，將會盡快就事件發出正式公告。