黑客入侵消委會｜私隱公署裁違例　消委會稱已採行動加強系統保安

消費者委員會電腦系統去年遭黑客以勒索軟件惡意入侵，個人資料私隱專員公署今日（2日）發表調查報告，裁定消委會違《私隱條例》及有5大缺失致事故。消委會回應指，一向十分重視網絡安全和採取不同措施提升系統保安，遭黑客入侵後已採取一系列應對行動及進一步加強系統保安措施，包括委託鑑證專家檢查系統,深入調查事件起因和資料是否有被盜取,並根據專家意見作出遏制和強化行動，加強資訊科技保安措施以防止黑客再次入侵。



消委會指就私隱專員公署指出的不足之處和提出的具體建議，消委會深表重視，在事故發生後已積極糾正問題，包括為遠端存取資料啟用多重要素認證(MFA)功能、全面檢視網絡安全方案的功能及作出妥善設定,及進一步加強內部培訓以提升員工對網絡安全的意識和行為。消委會又稱會持續提升資訊系統保安系統及數據安全、採取與時並進的保安技術及方案、提升個人資料管理的工作、加強內部培訓、資料管理政策及指引，並定期進行測試和檢討以提升網絡系統的管治水平。



個人資料私隱專員公署5月2日發表有關消委會資料外泄事故的調查，專員鍾麗玲（左）表示，事故是由於消委會缺失所致，包括沒有為遠端存取資料啟用多重認證功能、沒有妥善設定用作偵測及攔截網路安全威脅的軟件。（呂穎姍攝）

▼2023年9月22日 消委會交代電腦系統被黑客入侵及勒索事件▼



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個人資料私隱專員公署列消委會五大缺失：

1/﻿﻿沒有為遠端存取資料啟用多重認證功能

2/沒有妥善設定用作偵測及攔截網絡安全威脅的網絡安全軟件

3/欠缺足夠保安措施禁止或防止於測試伺服器內儲存個人資料

4/資訊保安政策有欠全面及具體

5/保障個人資料私隱及網絡安全意識不足

