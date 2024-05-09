港專2月遭黑客入侵勒索　周二撕票450GB檔案暗網公開　萬人曾查閱

再有機構遭黑客入侵，香港專業進修學校2月遭黑客用勒索軟件攻擊，涉及約450GB的檔案被外洩，當中包括校園管理、財務管理、學生活動等資料。相關資料在周二（7日）在在暗網被公開，至今近一萬人曾查閱資料。



港專表示，指在2月下旬發現遭受高階持續性駭客的勒索軟件攻擊，已向警方報案，並向私隱公署備案。校方關閉受影響的電腦設備、在獨立網絡安全專家協助下展開調查、檢視及調查受影響的資料，並配合警方調查。



香港專業進修學校早前遭黑客的勒索軟件攻擊，涉及約450GB的檔案被外洩。（資料圖片）

港專：攻擊並非一般 極具針對性及不尋常

港專發言人表示，於2月下旬發現遭受高階持續性駭客的勒索軟件攻擊，資訊科技網絡和檔案伺服器被非法入侵，部份文件檔案被盜取及加密，當中或涉及部份學校文件或個人資料外洩。發言人強調是次攻擊並非一般，而是極具針對性及不尋常的網絡攻擊。

校方稱得悉事件後立即採取相應行動，包括向警方報案，並主動向個人資料私隱專員公署備案；同時關閉受影響的電腦設備、在獨立網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查、持續全面檢視及調查受影響的資料，深入掃除隱患，以及積極配合警方進行調查。

從暗網資料可見，黑客是在2月13日入侵港專電腦系統，盜取總共450GB資料後加密勒索校方，黑客最終未能成功取得贖金，並於本周二公開資料。

港專為受影響人士提供半年「暗網監控服務」

港專譴責任何網絡犯罪行為，並對事件造成的不便及困擾深表歉意。發言人表示，校方將為所有受影響人士提供為期半年的免費「信貸監察服務」及「暗網監控服務」，以加強保護個人資料。

校方表示，網絡安全專家團隊已對今次所得資料進行深入分析，並與合作夥伴企業開發應對工具和服務，有見各地公私營機構受惡意攻擊的個案激增，期望有關工具稍後能公開應用到社會不同層面上，回應公眾對網絡安全急切的需求。「在網絡攻擊手法層出不窮、讓大眾防不勝防的情況下，大眾更需要加強對網絡安全的認知和意識，無時無刻提高警惕，以防造成損害。」