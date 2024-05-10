港專泄資料｜屢有機構失守　專家稱黑客更瞄實香港：你安全唔夠好

本港近月屢發生黑客勒索攻擊事件，香港專業進修學校周四（9日）公布遭高階持續性駭客勒索軟件攻擊，約450GB檔案被被放上暗網公開。有資科保安專家指出，香港頻繁受攻擊，連具標誌性的數碼港都受入侵，料成為黑客攻擊目標。不過，黑客手法始終如一，主要透過漏洞入侵再勒索，因此需要做好保安監察；亦有專家建議，機構要定時更新系統，「大家都問點解成日都有更新，正正就係針對漏洞更新」。



香港專業進修學校早前遭黑客的勒索軟件攻擊，涉及約450GB的檔案被外洩。（資料圖片）

港雖非十大網絡攻擊對象 賴灼東：數碼港等標誌性機構失守黑客就會target其他

電腦安全研究員賴灼東表示，根據公開資料，香港暫時並非十大網絡攻擊對象，不過，香港近年不時出現勒索攻擊，「畀人印象你哋安全都做得唔好啦」，估計令黑客留意到香港網絡安全風險，「連數碼港咁標誌性機構都搞到咁，黑客就會target啲無咁標誌性但有影響力嘅組織，例如醫院、學校等」。

電腦安全研究員賴灼東。﹙資料圖片﹚

倡軟件監察及早堵塞漏洞 賴灼東：黑客沒「超班」技巧

賴灼東指出，黑客攻擊手法始終如一，並非有「超班」技巧，當發現漏洞就會進行入侵，再竊取資料勒索，因此企業切勿心存僥倖，「唔好諗住請一個IT人做晒所有嘢，IT有專業分工，有管理、程式、網絡安全」，建議企業做好保安監察，利用軟件監察系統異常狀況，及早堵塞。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

方保僑：成日問點解有更新 正正就係針對漏洞

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，全球都面對黑客攻擊，不是單純香港面對問題，「全球咁多電腦一定有漏洞，只係睇下一個邊個唔好彩」。他指出，黑客往往透過企業漏洞而進行入侵，不外乎釣魚網站、訪客WiFi等，疫情後WFH開放遠端辦工，亦令黑客有機可乘，如果員工電腦中毒，也有可能經USB帶返公司「播毒」，建議企業要定期更新系統、軟件，「大家都問點解成日都有更新，正正就係針對漏洞更新」。