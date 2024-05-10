港專泄資料｜私隱公署2月底接獲通報　稱受影響人數增至逾8千人

香港專業進修學校2月遭黑客用勒索軟件攻擊，大量內部資料於暗網被公開。個人資料私隱專員公署回覆查詢指，於2月21日接獲有關外洩事故通報，經進一步查詢後，受影響的學生人數增至8100人，比昨日公布的3200人為多，涉及的個人資料包括姓名、香港身份證號碼、電郵地址、電話號碼及地址。公署稱，港專已按署方建議通知所有受影響人士，公署亦已根據既定程序就事件展開調查。



香港專業進修學校2月遭黑客用勒索軟件攻擊，，大量內部資料於暗網被公開。

香港專業進修學校2月下旬遭黑客用勒索軟件攻擊，涉及約450GB的檔案被外洩，當中包括校園管理、財務管理、學生活動等資料，並已在暗網被公開，有至少近萬人曾查閱。校方昨日回覆查詢時形容「是次攻擊並非一般」，是「極具針對性及不尋常的網絡攻擊」，稱已向警方報案，及主動向個人資料私隱專員公署備案。

私隱公署回覆查詢，稱經進一步查詢後，受影響的學生人數增至8100人，比昨日公布的3200人為多，涉及的個人資料包括姓名、香港身份證號碼、電郵地址、電話號碼及地址。公署稱，港專已按署方建議通知所有受影響人士，公署亦已根據既定程序就事件展開調查。

《香港01》再向港專查詢，為何未有早於二月公布資料外洩事故、何時通知受影響的學生、對上一次更新保安措施軟件的日期等，未獲回覆。