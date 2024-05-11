九巴英製雙層電巴｜逾200巴士迷排隊爭搭首航齊呼唱︰真的很興奮

九巴首架英國車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴今早（11日）首航，行駛過海112號號線，由長沙灣蘇屋邨開往北角。首班車早上11時50分啟航，但10時許已吸引逾200名巴士迷在車站排隊等首班車，頭位乘客凌晨12時許已到場。各路巴士迷出盡法寶為心愛的巴士「打Call」（呼唱），有數十名巴士迷更齊聲高唱:「英製～電巴～真的很興奮～」



有市民排隊5小時成功登上頭班車後，稱內心很興奮、「Yeah咗」，又指座位較想像中闊落，「好舒服好靜」；有巴士迷另闢蹊徑帶新巴文件夾來排隊，稱希望「送舊迎新」。



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頭位巴士迷晨到達 《綠袖子》又被改編：英製電巴真的很興奮

九巴ADL雙層電巴早上11時50分首航行駛112號線，早上10時許已吸引逾200名巴士迷排隊等坐頭班車。巴士迷各出法寶為心愛的巴士首航打氣，有人用展示LED燈牌支持新車，也有人手畫橫幅到場。排頭位巴士迷指，今日凌晨12時許已到場排隊，等了一個通宵，只為能搭到首班車。數十名巴士迷排隊期間，更用首架ADL電巴編號「AED 1」為題，唱起交通迷必備《綠袖子》改編歌詞歌曲，「英製～電巴～真的很興奮～但見車廂有AED～」

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大讚新車寧靜又平穩 冷氣也充足

巴士迷趙先生今早6時到場排隊，稱ADL電巴是目前香港載客量最多的雙層電巴，故期待已久，並用展示LED標語「Enviro500EV首航真的很興奮」，他稱:「之前羅生好興奮，我都好興奮，即係羅生去完屯馬綫好興奮，我對呢架巴士好興奮！」趙先生成功登上首班車後，大讚新車既寧靜又平穩，冷氣也充足，但其手機為展示標語已快無電:「希望（巴士）多啲充電器啦！」

巴士迷盧先生也有展示標語，直呼:「首航112真的很興奮！」他今早排了5小時等上車，稱過去從來無追過首班次，但覺今次十分特別，因會派發首航證書及行駛老牌112號線，大讚新車闊落、冷氣足，較想像中好，「舒服好靜。」他又笑言上車一刻難掩興奮之心，剛剛也大聲「Yeah咗」。

巴士迷劉先生未有如其他人帶標語打氣，反而拿出新巴文件夾到場，他稱112線是新巴（現城巴）與九巴聯絡路線，帶新巴紀念品到場，希望「送走舊嘅、迎接新嘅」。

九巴已購10部ADL雙層電巴 今年內陸續投入服務

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕稱，九巴已購入10部ADL雙層電巴，其中兩部已出牌，其餘8架今年內亦會開始投入服務。他強調電動巴士成本較普通柴油巴貴一半，單靠巴士公司難以購入太多，希望政府可支援，但是否申請加價不會只看電動巴成本，會檢視整體財政狀況，才適時提出申請。

九巴副車務總監（西部）楊晉瑋則稱，新階段會計劃安排雙層電巴行駛繁忙路段及過海隧道路線，包括西隧的900及904線、紅隧112及171線、東隧671線等。目前九巴有82部電巴，包括30部單層及52部雙層，行駛40條線，至今已有近740萬人次乘搭，共行走逾270萬公里，減近3,800公噸排放量。

今日首航的ADL雙層電巴外觀沿用比亞迪雙層電巴的電光綠色，車頭九巴標誌上方有ADL標誌，內部採用仿木地板，與大地色系座椅顏色相襯，上下層分別設55及27座，加上40個企位，令整體載客量達到122人，為全港載客量最多的雙層電巴，較比亞迪雙層電巴的115人多7人。