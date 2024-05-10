九巴英國雙層電巴明早蘇屋邨首航　行駛112過海路線

九巴宣布，首架英國車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴明日（11日）首航，行駛來往長沙灣蘇屋邨至北角的過海路線112號線。首班車將於早上11時50分在蘇屋邨開出，九巴會向首航日乘客準備紀念品，送完即止。



九巴早前購入10部英國ADL雙層電巴，是繼國產比亞迪後，第二款引入的雙層電巴。該車在內地組裝，採用ADL電池，其餘大部分為歐洲廠零件，充電兩小時續航力最少300公里，電池壽命約為8年。

九巴會向首航日乘客準備紀念品，送完即止。（九巴提供）

屬全港載客量最多雙層電巴 達到122人

ADL雙層電巴外觀沿用比亞迪雙層電巴的電光綠色，車頭九巴標誌上方有ADL標誌，內部採用仿木地板，與大地色系座椅顏色相襯，上下層分別設55及27座，加上40個企位，令整體載客量達到122人，為全港載客量最多的雙層電巴，較比亞迪雙層電巴的115人多7人。

由於ADL三組電池分別安裝在樓梯下方、車底近車頭位置及輪椅座前的輪輁，令下層座位可與普通12米長巴士相同，達到27座，包括6個關愛座，較比亞迪的17座多10個。

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ADL電巴上層則有55個座位，但未有採用比亞迪電巴的上層倒頭座位設計，經編排後座位之間的間距較一般巴士闊些許，乘客腳部空間更多及較寬倘。

九巴早前稱，ADL及比亞迪電巴成本相若，較一般柴油巴士貴一半，並會分散風險購車，不會「買死」一個車廠的巴士，暫未決定未來ADL與比亞迪電巴的比例。