消委會｜2021年起向內地轉介14宗個案　有港人買樓被中介私吞30萬

港人北上消費成風，消委會總幹事黃鳳嫺今早（11日）於有線電視節目表示，消委會由2021年起已向內地的消費者保護組織轉介14宗個案，其中4宗與深圳相關，包括樓宇買賣、水療會籍、訂造傢具、購買投影機。例如有事主於疫情前北上買樓，投資約60萬元，恢復開關後才發現有一半款項被中介私吞。



黃鳳嫺又透露，消委會正建立網上投訴處理機制，目標於今年年底推出。她並提到政府已公布大灣區調解員的標準要求，認為栽培同事成為調解員，亦是其中一種可能性。



▼港人北上消費▼



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深圳市消委會粵語熱線 去年8月至今已接獲51宗港人查詢

港人近年掀起北上消費熱潮，深圳市消委會去年專門設立「粵語專席」熱線。消委會總幹事黃鳳嫺表示，當地的粵語熱線，去年8月至今已收到51宗港人查詢。而消委會與內地的消費者保護組織，亦設有機制互相交換相關投訴，例如消委會由2021年起已轉介14宗個案，其中4宗與深圳相關，包括樓宇買賣、水療會籍、訂造傢具、購買投影機。

其中兩宗個案橫跨整個疫情，例如有事主早於疫情前透過中介買樓，合共60萬元分開兩次付款。然而直至恢復通關後，事主北上收樓卻遭到發展商拒絕交付，稱事主只繳款30萬元。其後事主才發現中介私吞30萬元，雖然初時中介聲稱會再作處理，但最終音訊全無。

至於另一宗水療會籍個案，事主在疫情前花1,000多元購買會籍，惟恢復通關後再到同一間名稱不變的水療會所，職員卻聲稱老闆已換人，加上相隔太長時間，只願意扣款400元。最終事主感到不滿向消委會作出投訴。

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料相片）

擬栽培同事成為大灣區調解員

被問到消委會會否測試內地的產品，黃鳳嫺表示，當中有很多不同的可能性，例如消委會可研究消費者的行為，究竟他們如何運用100元消費；同時網購亦是重要的消費市場，「並唔係北上消費咁簡單。」

黃鳳嫺又指，政府已公布大灣區調解員的標準要求，認為栽培同事成為調解員，亦是一種可能性。「雖然話有唔同嘅地域、法律、法規限制，但無論點消費者就係會消費，所以要諗返下究竟有邊啲最重要嘅消費，或者比較大額的消費要加強加強保護，我哋會朝起呢方面研究。」

▼2023年9月22日 消委會交代電腦系統被黑客入侵及勒索事件▼



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回應駭客入侵事件︰已制定全面的資訊系統及政策指引

消委會電腦系統於去年遭駭客以勒索軟件惡意入侵，私隱專員公署早前認為消委會沒有為遠端存取資料啟用多重認證，以及妥善設定偵測及攔截軟件。黃鳳嫺表示，已做了多項工作改善系統，「差唔多全部做晒」，並制定全面的資訊系統及政策指引。

黃鳳嫺並透露，涉事的477個資料中，有289存放在測試伺服器，另外部份則是通訊錄，或是招標書中的聯絡。經今次事件後，她呼籲大家不要掉以輕心，亦不能夠節省開支，需不斷測試系統。

所以大家會覺得如果係普通一個通訊錄又或者招標書嘅話，呢啲係咪屬於個人私隱呢？其實係，因為已經能可以確認身份，所以大家儲存資料方面真係唔好掉以輕心，另外真係慳唔到錢，因為好多時點制定政策，同埋不斷測試系統，都係非常緊要。 消委會總幹事黃鳳嫺

今年底推出網上投訴處理機制

此外，黃鳳嫺並透露，正密鑼緊鼓建立網上投訴處理機制，目標於今年年底推出。她認為電子消費發展迅速，除了傳統的方式外，若開拓網上平台處理投訴，商戶及消費者均可在線上商討爭議點，以盡快達成共識。