消委會｜黃鳳嫺︰若專營車隊未能滿足消費者　網約車可考慮合法化

政府正審視的士業加價申請，同時的士專營車隊上月起接受申請。消委會總幹事黃鳳嫺今早（11日）於有線電視節目表示，隨著近年的士業界服務不斷變差，當消費者外遊體驗到網約車後，亦會提出網約車合法化的訴求。她建議，若專營車隊未能滿足消費者，政府則可考慮網約車合法化。



消委會總幹事黃鳳嫺表示，全港約有逾9000個的士牌主及1.8萬部的士，但由於屬於「買斷」，雖然政府仍可規管加價，但難以增加限制。她認為消費者均希望的士可提供舒適、可靠、安全及網上預訂的體驗，惟部份司機因態度、濫收車費或繞路等問題，令消費者感到不滿。

所以一方面業界服務質素整體不斷變差，或冇改善情況。而另外一啲服務喺全世界已經非常普遍，或者大家去旅遊已經深深感受到嗰種服務，咁其實自然會有呢類訴求（網約車合法化）。 消委會總幹事黃鳳嫺

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料相片）

網約車合法化發揮三層監管 保障消費者

黃鳳嫺續指，政府已引入專營車隊，以改善業界情況，消委會亦期待最終的結果。她建議，若專營車隊可滿足到消費者的期望，代表方向沒錯，可期待陸續有更多車隊推出。然而，若專營車隊不能滿足消費者，則可考慮將個人化點對點的網約車合法化。

黃鳳嫺認為，網約車合法化的好處，在於平台、車輛及司機三層均受到監管，包括車型、安全度、潔淨度、司機質素等，讓消費者更受保障。她又指，網約車合法化毋須監管價錢，因平台會根據需求而定價。