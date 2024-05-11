擴大自由行｜楊潤雄稱本港有能力接待旅客　新措施助提振旅遊業

國務院批准，內地再開放多8個城市赴港澳自由行，本月27日起實施，包括太原、哈爾濱、拉薩、烏魯木齊等。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（11日）訪京後返港，他表示歡迎及感謝中央擴大「個人遊」計劃，香港正處於復蘇階段，相信措施對旅遊業及相關行業有提振作用。



他指，計劃於三月擴展至西安及青島兩個城市後運作暢順，故本港不論是關口、航運、交通及景點等已做好準備，有能力接待旅客。他相信本港與8個城市的人民交往會更便利，亦會提升港人對有關城市的興趣，增加雙向的旅客流量。



5月9日，夏寶龍會見楊潤雄一行。（港澳辦）

國務院港澳辦主任夏寶龍周四與楊潤雄會面，並指香港要樹立「香港無處不旅遊」理念。楊潤雄表示，今次匯報工作主要談及旅遊業，稱夏寶龍關心本港經濟，亦對香港很有信心，認為最重要是做好自己工作，面對轉變時努力求變，社會團結一致，推動旅遊業發展。

楊潤雄表示，政府留意到內地客選擇深度遊，而非傳統景點，例如到「細啲嘅地方」、少旅客去的地方。他認為，夏寶龍提出理念，正是提出要充份利用香港不同特色，製造不同的旅遊經驗和體驗。他續指，面對周邊城市的旅遊措施，競爭越來越大，香港一定要變，迎合潮流和接受挑戰，冀與業界一齊合作，發掘景點，「搵出嚟提升」，吸引旅客來港及體驗。