自由行｜將涵蓋全國所有省會城市　李家超︰有力推動居民雙向奔赴

國家出入境管理局今日（11日）宣布，太原、哈爾濱、蘭州、呼和浩特、拉薩、西寧、銀川及烏魯木齊共8個城市，將於本月27日起，可辦理個人旅遊簽注前往香港及澳門。

行政長官李家超感謝中央對香港殷切關顧，把個人遊計劃進一步擴展至八個城市，讓個人遊計劃適用城市將增至59個，涵蓋全國所有省會城市，對提振香港旅遊業以至整體經濟發展、對促進內地與香港居民民心相通，意義重大。

李家超形容八個城市皆為省會城市，人口多，經濟增長大，是高消費群城市，將有力提振香港的旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業等的經濟活動帶來大量的收益，同時推動香港與不同省會城市居民的雙向奔赴。



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政府發言人表示，特區政府熱烈歡迎並衷心感謝中央政府進一步優化「個人遊」計劃，連同今年自三月六日起將「個人遊」計劃擴展至陝西省西安市和山東省青島市，「個人遊」計劃將涵蓋59個城市，包括了全國所有省會城市。

李家超表示感謝中央對香港的殷切關顧，全力支持香港實現由治及興，繼今年推出的多項挺港惠港措施，中央再度積極回應特區政府的建議，把「個人遊」計劃進一步擴展至八個城市，讓「個人遊」計劃的適用城市將增至59個，涵蓋全國所有省會城市，對提振香港旅遊業以至整體經濟發展、對促進內地與香港居民民心相通，意義重大。

李家超：八個城市皆人口多經濟增長大 為高消費群城市

李家超指，這八個城市皆為省會城市，人口多，經濟增長大，是高消費群城市，將有力提振香港的旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業等的經濟活動帶來大量的收益，同時推動香港與不同省會城市居民的雙向奔赴。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調和保持溝通，建立和提升香港與八個城市的直航運力，同時確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪。

旅發局彭耀佳︰人氣產生財氣

中央宣布自5月27日起，再新增8個自由行城市，旅發局主席彭耀佳對此表示感謝和歡迎，認為中央政府於3個月內兩度新增自由行城市，充分反映中央對香港的全力支持和信心，更是為香港旅遊業帶來一份禮物。

彭耀佳續指，內地自由行城市經擴大後，即將覆蓋內地59個城市，而新增的8個城市皆是省會城市，人口合共超過3,300萬。他認為承著新措施便利旅客訪港，香港將能夠開拓更多客源城市，帶來更多人氣，進而產生財氣，加強旅遊業為本港的貢獻。

旅發局將馬上在各個城市加強推廣工作，包括夥拍內地社交平台、旅遊業界、航空公司等，共同發放香港旅遊產品資訊和優惠，並聯同業界開拓和推廣多元化深度體驗，以吸引更多內地旅客來港體驗和探索。

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