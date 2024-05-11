擴大自由行｜旅遊業籲加強深圳機場合作　餐飲業冀推大灣區身份證

繼青島及西安於今年3月起納入俗稱自由行的「個人遊計劃」後，國家出入境管理局今日（11日）宣布，太原、哈爾濱、蘭州、呼和浩特、拉薩、西寧、銀川及烏魯木齊共8個城市，將於本月27日起，可辦理個人旅遊簽注前往香港及澳門。



旅遊及餐飲業界均表示歡迎再度開放自由行，旅遊促進會總幹事崔定邦建議業界盡快與相關城市建立直航航線，又指當地人口龐大，但娛樂及購物體驗不吸引，相信來港後會樂意消費。



稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，除了開放自由行外，亦要爭取向內地放寬內地旅客免稅額，並認為爭取大灣區自由流動更有迫切性，「如果開張大灣區身份證，咁每個星期假設幾十萬人嚟香港，就可以維持香港經濟。」



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5月27日起西北及東北共8個城市納入自由行

出入境管理局今日宣布，經國務院批准，決定自5月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市，納入俗稱自由行的「個人遊計劃」。

翻查資料，該批城市全為省會或自治區首府，人口相當龐大，例如哈爾濱便有939.5萬人、太原有543.5萬人、烏魯木齊有405萬人等。粗略估計，8個城市常住人口共有逾3,300萬。

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崔定邦料籲業界盡快建立直航 加強深圳機場合作

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，今次開放的自由行城市主要為絲綢之路沿線城市，建議業界盡快與相關城市建立直航航線，同時發揮一程多站的優勢，加強與深圳機場合作，讓當地旅客乘坐內陸機至深圳再來港旅遊。

被問到該批城市居民的消費力，崔定邦指當地人口龐大，但娛樂及購物體驗不吸引，相信他們願意儲錢來港旅遊及樂意消費。「我去過蘭州同埋呼和浩特，真係冇大型購物商場㗎。」

崔定邦並透露，據他了解本港近年已有數間大型商場落成，惟礙於旅客數量不足，至今仍未開幕，他認為增加自由行城市能有助各界，並建議業界加強在當地的推廣，鞏固香港的景點，以迎接自由行旅客訪港。

徐汶緯籲政府爭取放寬內地旅客免稅額 推大灣區身份證

稻苗飲食專業學會會長、金記控股有限公司主席徐汶緯認為，再開放自由行城市可為本地消費帶來刺激作用，例如過往自由行高峰期，旅客帶旺銅鑼灣、旺角及尖沙咀等周邊地區。他相信當地居民未曾到訪香港，可提供一定的購買力。

但徐汶緯建議，政府應向內地爭取放寬內地旅客的免稅額，否則會減低他們的消費意欲，他說：「出嚟玩梗係飲飲食食，買嘢就最開心，買完嘢自然會喺隔離食嘢。」

被問到開放8個城市是否足夠，徐汶緯表示需要視乎香港的承受力逐步開放，但他最期望政府可爭取大灣區自由流動，認為更具有迫切性，例如推出「大灣區身份證」，讓居民可隨時坐高鐵來港吃喝玩樂，以填補香港流失的北上人流消費。