港珠澳大橋三年前千個私家車配額6.30到期　運輸署即日再接受申請

由2021年7月起發放的1 000個香港配額將於今年6月30日屆滿，運輸署今日（13日）宣布，現重新發放該批次的配額，公司及個人配額各500個，有效期為不超過三年，至2027年6月30日止。成功獲發配額的人士預計最早可於今年7月1日起陸續使用大橋往來港澳。



運輸署今日（13日）宣布，現公開接受1 000個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額的申請。符合申請香港配額資格的人士，可由即日起至今年五月二十五日下午五時十五分透過香港政府一站通網頁遞交申請。

是次配額的申請資格維持不變。公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。持有有效香港配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。