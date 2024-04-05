廉署控港珠澳橋金巴散工　涉去年疫情索賄　年廿九晚助無票客登車

廉政公署今日（5日）公布，在本周三（3日）落案起訴一名港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）散工，涉嫌於去年農曆新年除夕前，在年廿九當晚向兩名旅客索賄，以協助二人登車由香港返回珠海。他獲廉署准予保釋，下星期一(4月8日)在西九龍裁判法院答辯。



港珠澳大橋過境巴士金巴，圖非涉事金巴。（資料圖片）

被告吳光龍（35歲），為港珠澳大橋穿梭巴士時任散工，被控一項代理人索取利益罪名，以及一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

疫情期間 金巴每日限定服務

港珠澳巴經營來往香港及珠海的「金巴」服務。案發時，「金巴」因應內地防疫措施，每日只可接載特定數目的乘客由香港前往珠海。乘客必須持有網上實名預訂的當天有效車票，方可登上「金巴」。

廉政公署。（蘇煒然攝）

涉嫌從一名內地客接受人民幣500元賄款

被告負責在港珠澳大橋的香港口岸協助乘客登車，包括在登車閘口檢查乘客是否持有當天有效車票。

被告涉嫌於2023年1月20日，向兩名內地旅客索取賄款1,000元，以協助二人登上一輛前往珠海的「金巴」，並涉嫌從其中一人接受賄款人民幣500元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現該兩名旅客於2023年1月20日，即農曆年廿九深夜到達港珠澳大橋香港口岸。二人未能成功購買當日或翌日的車票而向被告求助。廉署調查又發現，其中一名旅客其後拒絕付款予被告。