英國安法控3男｜起訴書：被告扮維修工圖闖寓所　門外倒水稱洩漏

英國警方周一（13日）公布起訴3名男子，涉違反英國國安法。西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）公開的起訴書，當中提到一名持BNO港人被監視，被告Matthew TRICKETT假扮維修工人，企圖闖入對方住所，並在門外倒水謊稱漏水需要檢查。



目標對象涉在港詐騙 已遭民事起訴

起訴書指出，事主為41歲的Monica KWONG， 曾在香港YearShine Investment Ltd和TWT Global Limited工作。YearShine指她從帳戶轉走1.44億港元，涉及詐騙；另涉盜取價值2,142萬港元的財產。鄺於2023年12月離開香港，現居於英國，但在港因涉嫌詐欺遭民事起訴。

2024年1月30日，Monica KWONG於倫敦的住處被指曾被監視，Matthew TRICKETT當日行動時拍下照片。（起訴書圖片）

鄺表示，離開香港後不久，警方到其香港父母的住所，要求其母親叫她回港。此外，自2024年4月30日起，YearShine的員工和聘用的私家偵探，曾從香港飛往英國尋找鄺。當中一名私家偵探叫卓榮（Wing CHEUK，音譯）為退休警員，也是此案被告袁松彪（Chung Biu YUEN，又名Billy YUEN）的朋友。

事主報警 被告將手機藏入內褲

起訴書指出，袁及卓早已委託被告衞志良（Chi Leung WAI，又名Peter WAI，音譯）及Matthew TRICKETT監視鄺。根據紀錄，衞志良早在2024年1月31日，已獲發一筆經港府經貿辦帳戶開出、 共16,170英鎊的付款，他同日向TRICKETT轉發1,170英鎊，付款註明相信是代表監控的「SV」（surveillance）。TRICKETT曾在1月30日和4月25日，前往鄺在倫敦住處外拍攝。

2024年4月30日，Matthew TRICKETT等人前往Monica KWONG的單位。（起訴書圖片）

今年4月23日，卓榮也向衞支付5,000英鎊。之後TRICKETT與衞同於4月30日上門，曾敲門好幾分鐘，但沒有回應，期間由衞的隨身鏡頭拍下過程。他們離開時，TRICKETT在門外貼上紙條，謊稱「由於安全故障，我們正在檢查所有居民的電箱。 我將在下午6時30回來。」他並自稱為維修部門的戴夫（Dave）。

2024年4月30日，Matthew TRICKETT上門尋找Monica KWONG不果，留下自稱維修人員的紙條。（起訴書圖片）

另一段畫面攝於5月1日，他們再次上門，當中包括卓榮。他們討論一番後，TRICKETT向鄺的門外倒水，敲門稱出現漏水要進行調查。當聽到門後的鄺說受驚後，TRICKETT倒了更多的水，再次敲門要求開門處理問題。

未料到鄺會報警，當警察走近時，TRICKETT驚慌失措，將他手機藏在內褲裡。當局表示，另有8人因調查鄺的行動被捕，但後被釋放。