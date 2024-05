港府官員被英國以違國安法拘捕　葉劉淑儀：非常嚴厲　很容易觸犯

三名男子被英國以違反《國家安全法》拘捕,包括現職港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。根據英國警方公布,他們涉違反英國《National Security Act 2023》(國家安全法案2023)的第3章第1及9節、和第13章的第2及7節,指他們協助海外情報服務,而該海外情報服務與香港有關,一旦罪成最高可被判監14年。



曾任保安局局長的行政會議召集人葉劉淑儀指英國國安法是非常嚴厲,由於加了外國勢力干擾這條罪行,也很容易觸犯,故港府應協助他尋求法律援助。



英國的《國家安全法案2023》(National Security Act 2023),主要是針對威脅到英國民主、經濟或價值觀的敵對行為,若國家受到相關威脅,便要採取相應行動。三人被控條文如下:

英國《國家安全法案2023》

第3章 Assisting a foreign intelligence service (協助外國情報部門)

第1節

1)A person commits an offence if the person (一個人如果有以下行為,即構成犯罪)—

(a)engages in conduct of any kind, and (從事任何類型的行為,並且)

(b)intends that conduct to materially assist a foreign intelligence service in carrying out UK-related activities. (意圖實質協助外國情報機構進行與英國相關的活動。)

第9節

A person who commits an offence under this section is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding 14 years or a fine (or both).

(犯本節規定的罪行的人,一經定罪,可處以不超過14年的監禁或罰款(或兩者兼施)。)

第13章 Foreign interference: general(外國幹擾:一般)

第2節

(2)A person commits an offence if ( 如有下列情況,即構成犯罪) —

(a)the person engages in prohibited conduct (該人從事禁止行為),

(b)the foreign power condition is met in relation to the prohibited conduct, and(外國勢力條件合符有關的禁止行為,且)

(c)the person is reckless as to whether the prohibited conduct, or a course of conduct of which it forms part, will have an interference effect.(該人不顧後果地考慮被禁止的行為,或其構成部分的一系列行為,會產生幹擾效果。)

第7節

(7)A person who commits an offence under this section is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding 14 years or a fine (or both). (犯本節規定的罪行的人,一經定罪,可處以不超過 14 年的監禁或罰款(或兩者兼施)。)

立法會議員、行政會議召集人葉劉淑儀周一(13日)出席一個活動後指出,英國《國家安全法案2023》是非常嚴厲,又加了禁止外國勢力干擾這條罪行,也很容易觸犯。「若真涉及特區政府職員、涉及職務的話,特區政府應協助佢尋求法律援助。」

另一立法會議員、也曾任保安局局長的黎棟國接受無綫新聞訪問時也指,英國的國家安全法罪行本身是廣闊的,凡是涉及對於國家安全利益造成不利,「你又符合外國嘅條件,就已經構成犯罪。限制犯罪受調查嘅人,各方面日常生活嘅行為權力好大、好持久。」

全國港澳研究會顧問劉兆佳料事件或引致中英兩國的外交風波。