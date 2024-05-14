英國安法拘港人｜起訴書：港府駐倫敦經貿辦經理委託進行敵對活動

撰文：蕭通
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英國警方周一（13日）公布起訴3名男子，涉違反英國國安法。西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）公開的起訴書， 詳細披露3名被告的背景，並表明案件涉及香港經濟貿易辦事處（HKETO）。

3名被告分別為64歲的袁松彪（Chung Biu YUEN，又名Billy YUEN）、38歲的衞志良（Chi Leung WAI，又名Peter WAI，音譯），以及37歲的Matthew Peter TRICKETT。其中，袁松彪現為港府駐倫敦經貿辦行政經理，被指在英國的敵對國家活動中，發揮不可或缺的作用。

被起訴的63歲男子Yuen Chung Biu，據悉為特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，曾任香港警司。他獲准保釋離開法院。（路透社）
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起訴書指退休警務人員袁松彪駐倫敦辦第三把手

起訴書指，3人在2023年12月20日至2024年5月2日間，涉嫌協助外國情報部門，違反英國國安法第3（1）和（9）條；並涉及「外國干預」行為，違反第13（2）和（7）條。他們被指針對在英港人進行資訊收集、監視，以及強行進入目標對象的英國居住地址。

起訴書指，根據港府駐倫敦經貿辦的官方網站資料，袁松彪在該機構為第三把手，直接參與經貿辦的內部運作。他擁有中國及英國雙重國籍，是一名退休香港警務人員，沒有刑事定罪或警告，目前家住倫敦。

起訴書展示香港駐倫敦經濟貿易辦事處的人事架構圖。

從經貿辦銀行帳戶支付兩人費用

起訴書稱，身為駐倫敦經貿辦經理的袁松彪，「似乎也有代表外國情報機構收集情報的職權」。他委託另外兩名被告，進行特定的敵對活動，包括資訊收集、敵對監視、欺騙行為，以及強行進入目標對象的英國居住地址，而主要目標相信是目前居住英國的港人。

起訴書指，袁松彪在英國的敵對國家活動中，發揮著不可或缺的作用。 他與衞志良的通訊顯示，衞志良曾到港府駐倫敦經貿辦拜訪。衞志良和TRICKETT的活動費，也用直接從經貿辦的銀行帳戶支付，報銷發票也發送至經貿辦在倫敦的辦事處。

袁曾4次接受當局查問，自稱在香港警務處工作了37年，55歲時以警司身份退休，與妻子、兒子和女兒同住，比起香港，他更喜歡英國，否認與情報部門有聯繫，也不屬於任何外國勢力或外國情報機構，對被指犯罪感到震驚。

他表示，在駐倫敦經貿辦工作除了行政外，還包括保安管理，所有保安工作都是透過衞志良的公司安排，從未根據對方向他提供的任何資訊採取行動。

被起訴的Wai Chi Leung Peter（音譯：衞志良），獲准保釋離開法院。（路透社）

衞志良開保安公司服務英國及中港客戶

衞志良現職英國邊境部隊（UK Border Force）人員，常駐倫敦希斯路機場，也是倫敦市警察局的一名特警，此前沒有刑事警告或定罪紀錄。他因受僱於英國邊境部隊並擔任倫敦市警察局特警，而有權存取電腦安全系統。

資料顯示，衞志良同時經營私人保安公司D5 Security，為該公司董事及創辦人。該公司標榜總部位於英國，能為英國、中國和香港的個人、家庭或企業，提供保安和人員配備服務。

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起訴書援引D5 Security的網站指出，衞自稱在英國軍方、警方和私人保安領域，擁有20多年的經驗。該公司又稱無論客戶有什麼要求，D5 Security 都將以最高的專業精神提供服務。

被起訴的37歲Matthew Trickett，在英國開設保安公司。（Matthew Trickett LinkedIn）

退役英軍現職移民執法部門

Matthew TRICKETT則為移民執法官員和私家偵探，曾在2007年2月22日至2013年3月6日間，服役英國皇家海軍陸戰隊員。他曾受僱於倫敦希斯洛機場的英國邊防部隊，2024年 2月21日起加入內政部屬下移民執法部門。他同時是一家名為MTR Consultancy、成立於2021年4月的公司董事。起訴書稱，他在案中涉及執行監視任務。

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