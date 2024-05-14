私隱署舉辦「關注私隱週」　流動展覽車即日起全港出巡宣傳

個人資料私隱專員公署於本周（5月10日至16日）推出年度旗艦活動「關注私隱週2024」，並在今個月展開一連串推廣及教育活動。私隱專員鍾麗玲在公署流動展覽車啟動禮上指，近年人工智能應用越趨普及，個人資料安全已成「重中之重」，希望展覽車讓參觀人士加深認識保障個人資料私隱及數據安全的重要性。



私隱專員公署於本星期（5月10日至16日）推出年度旗艦活動「關注私隱週2024」，並在今個月展開一連串推廣及教育活動。（個人資料私隱專員公署圖片）

私隱專員公署指，流動展覽車「保障私隱號」，由即日起至下周日（26日），會一連兩星期在港九新界出巡；公署於昨日亦在聖保祿學校舉行啟動禮，私隱專員鍾麗玲致辭時表示，隨着近年網絡科技急速發展，人工智能的應用越趨普及；數據安全，包括個人資料安全是重中之重。而流動展覽車，則會透過播放教育短片、提供教育刊物索取以及也會以有獎的互動遊戲等，讓參觀人士加深認識保障個人資料私隱及數據安全的重要性。

而有見機構因人為錯誤或資訊系統被黑客入侵，導致個人資料外洩事故時有發生，公署也將於下周四（23日）舉辦「資料外洩個案及數據安全措施分享」研討會，由鍾麗玲與公署首席個人資料主任郭正熙分享近年資料外洩個案，以讓公眾借鑑、講解預防及處理資料外洩事故要點。

為推廣各項活動，私隱專員公署亦已推出數據安全吉祥物「數據保寶」，「數據保寶」會在不同各大運輸網絡、社交媒體、網上平台、報章等渠道，介紹數據安全的訊息。而相關海報則會被派發至公署保障資料主任聯會會員、政府部門、各區民政事務處、社區中心、商會、不同機構和學校等。

有關「關注私隱週2024」詳情，可瀏覽網頁。