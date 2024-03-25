私隱專員公署印兩款懶人包　使用智能電話及社交媒體時保私隱

個人資料私隱專員公署今日（25日）推出兩份懶人包，教導市民精明使用智能電話和社交媒體時，保障個人私隱的貼士。其中在使用智能電話時，建議用密碼或生物識別解屏功能、提防公共Wi-Fi和避免使用公共充電設施等；使用社交媒體時，建議以專用的電郵帳戶進行註冊、設定高強度密碼，及減少留下數碼足迹等。

私隱專員鍾麗玲表示，香港有近650萬個社交媒體用戶帳號，平均用戶每日使用兩小時，智能電話和社交媒體是日常生活中不可或缺，但兩者潛藏的個人資料私隱風險亦不容忽視



私隱專員公署兩份懶人包，分別名為《明智使用智能電話》及《精明使用社交媒體》，為用戶提供精明使用智能電話和社交媒體以保障私隱的貼士。私隱專員鍾麗玲表示，近期有報告指出，香港有近650萬個社交媒體用戶帳號，用戶均使用兩小時。智能電話和社交媒體已是日常生活中不可或缺的一部分，但兩者潛藏的個人資料私隱風險亦不容忽視，公署因而推出兩份懶人包單張，提供建議如何精明使用智能電話及社交媒體，以保障個人私隱。

《明智使用智能電話》懶人包 按此 ：



（1）加強智能電話的保安

-切勿移除智能電話的保安設定（常稱為越獄（Jailbreak）或刷機（Root））

-安裝防毒軟件

-以密碼及／或生物識別啟動鎖屏功能

-安裝最新的系統更新

-在無需使用時關閉無線傳輸功能



（2）保障儲存於智能電話內的資料

-提防公共Wi-Fi

-定期為你的資料進行備份

-避免使用公共充電設施

-啟用「尋找我的裝置」功能

-在維修或棄置智能電話前刪除資料



（3）減低使用應用程式的風險

-下載應用程式前細閱私隱政策

-保護你的應用程式登入帳戶

-只從官方的應用程式商店下載應用程式

-調整應用程式的權限及私隱設定

-移除不必要的應用程式



《精明使用社交媒體》懶人包 按此 :



（1）註冊新的社交媒體帳戶

-閱讀私隱政策

-以專用的電郵帳戶進行註冊

-減少所提供的個人資料

-設定高強度密碼



（2）調整私隱設定

-限制個人資料的公開查閱

-給予權限前三思

-提防「標註」功能

-定期檢視私隱政策及設定



（3）在社交媒體發布資訊

-注意！資訊可以在你不知情下被廣泛分享

-減少留下數碼足跡

-不要隨意在相片中標註（tag）他人

-不時檢視社交媒體帖文

-報告不當內容



（4）在社交媒體平台上保持警覺

-對來自第三方的應用程式保持警惕

-對網上騙案保持警惕

-其他用戶未必真有其人

-提防資料外洩及失敗的登入嘗試

-終止閒置的帳戶

