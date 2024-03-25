私隱專員公署印兩款懶人包 使用智能電話及社交媒體時保私隱
個人資料私隱專員公署今日（25日）推出兩份懶人包，教導市民精明使用智能電話和社交媒體時，保障個人私隱的貼士。其中在使用智能電話時，建議用密碼或生物識別解屏功能、提防公共Wi-Fi和避免使用公共充電設施等；使用社交媒體時，建議以專用的電郵帳戶進行註冊、設定高強度密碼，及減少留下數碼足迹等。
私隱專員鍾麗玲表示，香港有近650萬個社交媒體用戶帳號，平均用戶每日使用兩小時，智能電話和社交媒體是日常生活中不可或缺，但兩者潛藏的個人資料私隱風險亦不容忽視
私隱專員公署兩份懶人包，分別名為《明智使用智能電話》及《精明使用社交媒體》，為用戶提供精明使用智能電話和社交媒體以保障私隱的貼士。私隱專員鍾麗玲表示，近期有報告指出，香港有近650萬個社交媒體用戶帳號，用戶均使用兩小時。智能電話和社交媒體已是日常生活中不可或缺的一部分，但兩者潛藏的個人資料私隱風險亦不容忽視，公署因而推出兩份懶人包單張，提供建議如何精明使用智能電話及社交媒體，以保障個人私隱。
《明智使用智能電話》懶人包 按此 ：
（1）加強智能電話的保安
-切勿移除智能電話的保安設定（常稱為越獄（Jailbreak）或刷機（Root））
-安裝防毒軟件
-以密碼及／或生物識別啟動鎖屏功能
-安裝最新的系統更新
-在無需使用時關閉無線傳輸功能
（2）保障儲存於智能電話內的資料
-提防公共Wi-Fi
-定期為你的資料進行備份
-避免使用公共充電設施
-啟用「尋找我的裝置」功能
-在維修或棄置智能電話前刪除資料
（3）減低使用應用程式的風險
-下載應用程式前細閱私隱政策
-保護你的應用程式登入帳戶
-只從官方的應用程式商店下載應用程式
-調整應用程式的權限及私隱設定
-移除不必要的應用程式
《精明使用社交媒體》懶人包 按此 :
（1）註冊新的社交媒體帳戶
-閱讀私隱政策
-以專用的電郵帳戶進行註冊
-減少所提供的個人資料
-設定高強度密碼
（2）調整私隱設定
-限制個人資料的公開查閱
-給予權限前三思
-提防「標註」功能
-定期檢視私隱政策及設定
（3）在社交媒體發布資訊
-注意！資訊可以在你不知情下被廣泛分享
-減少留下數碼足跡
-不要隨意在相片中標註（tag）他人
-不時檢視社交媒體帖文
-報告不當內容
（4）在社交媒體平台上保持警覺
-對來自第三方的應用程式保持警惕
-對網上騙案保持警惕
-其他用戶未必真有其人
-提防資料外洩及失敗的登入嘗試
-終止閒置的帳戶