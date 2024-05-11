蕭澤頤稱明年將退休　30多年警隊生涯無憾　鼓勵青年工作拼搏

警務署署長蕭澤頤今日出席青協「重新出發」青年嘉許計劃頒獎禮，並與兩名曾誤入歧途但改過自身的青年會談。被問及成長路上對其重要的人，他指，同為警務人員的父親對自己影響深遠，稱父親從小灌輸做人道理，強調警察要直正、不能壞也不能貪，「當時我覺得ok、ok聽夠喇！」，至今時今日位居「一哥」位置，方明白父親當年的金石良言。



蕭澤頤又以人生金句「工作因拼搏而精彩，人生因奮鬥而無憾」鼓勵青年，指從小志願是當警察，但讀書成績一般，但因想加入警隊，「好辛苦咁拎到大學學位，（別人）每日出去玩，我就温書。」計劃明年退休的他稱，回想過去30多年警隊生涯，自問已有花大量心機幫助警隊與社會，故已經無憾。



青協「重新出發」青年嘉許計劃今日表場8名一度誤入歧途，最終迷途知返，重上正軌的青年。（何瑞芬攝）

稱警員父親影響少年時期的自己 不時分享工作故事

青協「重新出發」青年嘉許計劃今日表場8名一度誤入歧途，最終迷途知返，重上正軌的青年。出席活動的警務署署長蕭澤頤，與兩名嘉許青年會談。有青年問及成長路上對其影響最深遠的人，蕭澤頤先打趣稱要「政治正確」，反問「成長路上即幾多歲」，因若指現在，答案會是太太。

蕭澤頤又說，倘指10幾20歲時期，父母對其影響必是最深遠，特別是與他同為警務人員的父親。他表示，父親是一個有正義感、樂於助人的警務人員，從小與他分享警察故事，不斷向他灌輸做人的道理，強調警察要幫到社會，必須正直、不能壞更不能貪。蕭稱小時候聽得有點膩，「當時我覺得ok、ok，聽夠喇！」直至如今成為警隊「一哥」，才不斷回想起父親的教誨，方知是金石良言。

警務署署長蕭澤頤今日（11日）與兩名曾誤入歧途但改過自身的青年會談，被對方問及成長路上對其重要的人，同為警務人員的父親對其影響深遠。（何瑞芬攝）

自言讀書欠佳 辛苦完成學位冀助考警察

他又重提有一名15歲少女因販運大量毒品被判監17.5年，多年前獲安排與少女母親一同探監，眼見二人在少女出事前關係一般，但探監時少女則「箍實」母親，那種不言自明的身體動作，令他尤其感慨。他更透露，當時母女心願是能有一張合照，最終在懲教署安排下，心願才得以達成，也令他更明白珍惜家人的重要。

被問及人生金句，蕭澤頤稱是「工作因拼搏而精彩，人生因奮鬥而無憾」，因人生有30至40年時間都在工作，故必須對工作有興趣有拼勁才會精彩。他回想從小志願做警察，「但我讀書唔叻，好辛苦先拎到大學學位，（別人）每日出去玩，我就温書。」

他稱，雖然自己讀書不強，但進入警察學院後的雙周測試，每次都能取得前三名，印證人即使在某方面不太成功，也不代表會失敗，只需找到目標奮鬥便會有回饋，「天生我才必有用。」