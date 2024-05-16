極端天氣︱政府批追風逐浪族罔顧人命　不聽勸或可罰$2000囚14天

撰文：何瑞芬
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政府今日（16日）公布多項應對極端天氣措施，政務司司長陳國基及保安局副局長卓孝業於記者會上多次批評「追風族」行為，會加強宣傳勸籲市民勿在颱風或惡劣天氣下追風逐浪，對屢勸不改的「追風族」會果斷執法，可按康文署相關條例，被罰款2,000元及監禁14天。卓孝業表示，過去3年救援人員出動過35次山嶺或水面救援，全在惡劣天氣下，強調拯救人員會義無反顧救援，「但請你唔好擺我哋喺危險位置度。」

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政務司司長陳國基表示，留意颱風時，不少市民喜歡追風逐浪，強調性命攸關，「絕對唔應該咁做法，亦唔應該以身犯險」。

他指康文署會加強宣傳教育，如製作影片及加強泳灘廣播，政府對該種行為不鼓勵，更需要禁止，故對不聽勸的人會果斷執法，甚至提出檢控，以做到阻嚇作用。

有人一見有浪就不受勸　卓孝業：我覺得呢啲人要譴責

保安局副局長卓孝業亦表示，惡劣天氣下行山追風是高風險行為，但有人一見有浪就不受勸，「我覺得呢啲人要譴責」。

政府指會對屢勸不改的「追風族」，會果斷執法，可按康文署相關條例，被罰款2,000元及監禁14天。（資料圖片）

去年9月的前三年出動35次山嶺或水面救援　全在惡劣天氣下進行

他稱，有些市民或許不知情，例如在山上遇到大暴雨，但過去3年、截至去年9月，救援人員一共出動35次山嶺或水面救援，全在惡劣天氣下，「證明呢啲人唔係唔知」。

對於執法依據及罰則，卓孝業稱現行法例賦予政府封閉海灘及郊野公園等，未得進入是違法，故會票控及其他行動，康文署有相關法例，可被罰款2000元及監禁14天。他又說，惡劣天氣來臨時，執法人員不會主動調查，因要確保人身安全。

拯救義無反顧　卓孝業：但請你唔好擺我哋喺危險位置

我哋唔會上山搵人叫人返嚟，亦都唔會落海拖人返嚟，唔好為咗追求自己刺激或成就感去嘗試同大自然作對，你係唔會成功！我哋拯救人員無論發生咩情況，去拯救都係義務反顧，但請你唔好擺我哋喺危險位置度。
保安局副局長卓孝業
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