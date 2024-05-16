極端天氣︱政府將超前部署應對　深圳排洪通報時間將會提前

去年9月7日至8日，香港發生世紀暴雨，這場「五百年一遇」暴雨，港府在9月8日作出「極端情況」公布，但市民對「極端情況」指引不熟悉，政府訊息又被批混亂，以致不少市民在暴雨下狼狽上班。

政務司司長陳國基今日（16日）聯同其他相關主要官員及相關部門首長舉行聯合記者會，講解政府強化應對極端天氣的策略和措施，包括在風險較高地方清理渠道、修理樹冠及建築物外牆工程，勞工處修訂惡劣天氣及極端情況工作指引。鑑於過往有意外源於市民在颱風期間追風逐浪，政府將向不聽勸人士執法，可能提出檢控。

港鐵在9號風球下停駛露天的安排繼續，惟有新安排，就是會在安全情況下駛至終點，或鄰近商場的車站，以處理滯留的乘客。機管局亦會與民航處緊密聯繫，對航作出適當調度安排。

至於深圳排洪的通知期，已有優化機制，如遇特殊情況便會馬上運作，通報時間會較現時提前。



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陳國基表示，留意颱風來襲時，不少市民喜歡追風逐浪，但他強調性命攸關，「絕對唔應該咁做法，亦唔應該以身犯險」。他指康文署會加強宣傳教育，如製作影片及加強泳灘廣播，對不聽勸的人會果斷執法，甚至提出檢控。

陳又稱經討論後，認為9號風球或以上港鐵露天段停駛是最安全穩妥，故維持停駛安排，但港鐵已有改善安排，當9號風球發出時仍在露天段行駛列車，會盡可能在安全情況下，行駛至原定終點站，或駛至較大空間處理滯留乘客或連接鄰近商場的車站，讓乘客安全下車暫避，方便乘客。

機場方面，陳國基稱機管局已設立相關機制，颱風來臨時會按照天文台預測及實際天氣情況等，考慮在安全情況下重新安排航班，例如是否仍能飛抵香港等，並會確保客運大樓內旅客人流得到有效處理。

▼2023年9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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發展局局長甯漢豪稱，在應對水浸方面，渠務基建工程全面推進中，渠務署去年9月特大暴雨後已完成120項地區小型工程，改善入水口等，並正進行11項大型雨水工程，包括興建地下蓄洪池等，料2024至2030年內落成，未來會就7項工程向立法會尋撥資，包括黃大仙區工程等。

她說渠務署8個沿岸低窪地區加裝標示，也增加了警示標記，方便當水位浸至標誌位，能有及時交通調度，並利用新科技遠程監察，由原來300增至320個監察點，並在元朗及尖沙咀試行AI實時分析街道影像，辨識街道水浸情知等，也增加應對小隊至160隊，擴大監察地方。

她又說已辨識全港500個通往建築物的斜坡位置，一半已做巡查，當中5%、約10幾個斜坡需做簡單維修，料餘下巡查本月內完成。

樹木管理方面，甯稱，會為100萬棵人流車流多的地方做風險評估，料能在風季內完成評估。屋宇署除做恆常招牌巡查工作外，今年起每年會再選360幢樓宇，針對外牆做檢查，有危險會做緊急維修，料今年雨季前、即6月前可完成約240幢勘察工作。

▼2023年9月8日 政府舉行跨部門記者會▼



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環境及生態局局長謝展寰表示，天文台在現有科技容許下，會盡早加強發放信息，但現今科技預測有限制，提前預告時間越長，準確度會較低，例如暴雨覆蓋範圍細、發展隨機又急，預測有效期十分短，天文台雷達圖可在10分鐘內完全不同，故準確度低，但為加強公眾安全，提早預報是值得的。

他說，針對局部地區有大雨勢、例如超過每小時70毫米，相當黑雨水平時，「我的天文台」會顯示局部地區大雨提示；有機會引發山泥頃瀉時也會發特別提示。

謝指，天文台5月底至6月初會更新「我的天文台」手機應用程式，當有機會發9號風球時，會發特別天氣提示；發9及10號風球時會有通知，並加上圖像，令信息更顯眼，呼籲市民下載。

運輸及物流局局長林世雄稱，機管局已有機制應對極端天氣情況，務求對機場影響減至最低。機管局及民航處會考慮在安全情況下重新安排來往香港航班。他指會確保客運大樓內旅客人流得到有效處理，機管局會向旅客發最新天氣及路面交通情況，助疏導旅客，機場快綫月台及1號客運大樓間位置會設臨時等候區，提供座椅及充電站，並加強WIFI。

公共道路方面，林指，今年7月前路政署會在16條行人隧道完成安裝水浸警告系統，並已在轄下道路設施水浸風險完成研究及改善設施，料今年第3季內展開設計，明年初分階段完成。

早前紅雨將軍澳出現大範圍水浸，陳國基稱當時渠務署在大雨下已即時到場處理，承辦商也馬上清理，很快已清理停車場水浸，日後會做得更好，對市民生活減至最低。

問及會否用緊急警示系統，保安局副局長卓孝業稱，現已有機制通報惡劣天氣，對於無辦法預測、對性命財產有威脅才會使用緊急警示系統，例如發生海嘯等，因預測到發生可能是極短時間，便會使用系統，通知市民並告之如何避險等。

去年特大暴雨時，深圳排洪前45分鐘才通知香港，卓稱，一般情況下深圳會早3小時通知，但特殊及不可預計，就只能盡早通知。他稱明白安排未必理想，故去年與深圳方討論優化機制，故在特殊情況下，只要深圳考慮排洪便會通知，當正式決定排洪時，機制會馬上運作，相信通報時間會較現時長。

▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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▼2023年9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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▼2023年9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼

