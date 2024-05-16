極端天氣｜港鐵9號風球仍停駛露天段　盡量駛至終點或鄰近商場站

本港去年受颱風小犬吹襲，一度懸掛9號風球，港鐵停駛露天段，機場鐵路、荃灣西站、大圍站等一度滯留大批旅客及市民。政務司司長陳國基今日（16日）指出，在新安排下，港鐵9號風球會維持停駛露天段，不過，如果列車仍然行駛，會盡可能駛至原定終點站，或在較大型的車站暫避；機管局亦已定立機制，考慮在安全情況下重新安排抵港航班。



▼2023年10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



政務司司長陳國基在極端天氣跨部門記者會上表示，運輸及物流局、運輸署及港鐵討論後，認為9號風球或以上停駛是最安全穩妥，故會維持停駛安排，是要保障乘客、員工和鐵路安全。

不過，港鐵已有改善安排，當9號風球發出時仍在露天段行駛的列車，會盡可能在安全情況下，行駛至原定終點站，或駛至較大空間處理滯留乘客或連接鄰近商場的車站，讓乘客安全下車暫避。

▼2023年10月8日 港鐵大圍站乘客滯留▼



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機管局考慮安全情況下重新安排航班

至於機場安排，陳國基稱機管局已設立應對極端天氣各種情況的機制，與民航處、運輸署、港鐵等協調，將對機場運作的影響減至最低。

他指，當颱風來臨時，會按照天文台預測及實際天氣情況等，考慮在安全情況下重新安排航班，例如是否仍能飛抵香港等，並會確保客運大樓內旅客人流得到有效處理。

▼2023年10月8日 港鐵荃灣西站乘客滯留▼



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林世雄：機場快綫月台及1號客運大樓設臨時等候區

運輸及物流局局長林世雄稱，機管局已有機制應對極端天氣情況，務求對機場影響減至最低。機管局及民航處會考慮在安全情況下重新安排來往香港航班。他指會確保客運大樓內旅客人流得到有效處理，機管局會向旅客發最新天氣及路面交通情況，助疏導旅客，機場快綫月台及1號客運大樓間位置會設臨時等候區，提供座椅及充電站，並加強WiFi。

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實政圓桌立法會議員田北辰回應表示，完全贊成加強檢控追風逐浪，「唔應該因為某啲人一時之快，甚至係愚蠢行為，置我哋救援人員於險境」。但他指出，很多市民不知道過去這樣做是違法，促政府在時加強執法的同時，一定要加強宣傳。

田北辰：俾條生路乘客返屋企

至於港鐵維持在9號風球下暫停露天段行車安排，田表示，上年9月掛9號風球時，屯馬線就因為停了露天段，有400幾位乘客滯留荃灣西站，那裡沒可轉車而未能返家，「所以我一直要求港鐵承諾，將來收到天文台通知轉九號波，或者真係咁唔好彩無預兆咁掛，一定要第一時間通知所有受影響乘客，列車去會到邊個站停，廣播又好，派職員喺月台都好，無論啲乘客喺路軌沿綫行緊嘅列車，定喺月台等緊車都好，等佢哋至少有得揀喺邊落車」。

田北辰要求政府日後在資助合約中增更多「逃生條款」加強保障（夏家朗攝）

他舉例，屯馬線再次因轉掛九號風球時，列車如未到美孚，就一定要去到美孚站，讓市民轉去荃灣線，然後以較為就近、便捷的方式返家，「俾條生路啲乘客返屋企」，或者最起碼都賦權港鐵有彈性，決定這班列車是否要去到終點站，「其實由美孚去屯門，都係20幾分鐘，都唔爭在吖！」