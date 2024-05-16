消防處接18宗「直接泵水設計」申請　省卻水缸空間　適合舊樓使用

60年樓齡的佐敦華豐大廈早前發生火警，外界關注舊廈消防設備。消防處今日（16日）介紹一款大廈「直接泵水設計」，毋須建設大廈水缸，可直接從水務署供水，當發生火警可有效灌救。



消防處至今已接獲18宗「直接泵水設計」申請，當中2宗已完成工程。消防處高級消防區長（樓宇改善辦公室）黃旭平指出，「直接泵水設計」可節省大廈水缸位置，及節省預算，比傳統設備便宜。



消防處推出「直接泵水設計」，新設計減去大廈水缸，直接由水務署泵水。（歐嘉樂攝）

消防處介紹「直接泵水設計」，新設計減省去大廈水缸位置，將水管的水源引到消防泵，可予地方狹窄的舊樓使用，消防處預計受《消防安全（建築物）條例》（572章）規管的大廈都可以接受「直接泵水設計」的申請。

暫有18宗申請 2宗完成工程

消防處高級消防區長（樓宇改善辦公室）黃旭平指出，「直接泵水設計」將食水水管的水源，經過防止回流裝置、減壓閥、補壓泵等引到消防泵，過程比起傳統消防栓及喉轆系統省卻了大廈水缸的位置，「慳咗水缸位置，亦慳到少少錢」。

黃旭平續指，「直接泵水設計」可供便利市民及消防在有需要時可以使用。計劃至今消防處已接獲18宗「直接泵水設計」申請，當中2宗已完成工程。18宗申請個案當中，受《消防安全（建築物）條例》（第572章）下的4至6層高的樓宇11宗（當中2宗已完成工程）；7至12層高的樓宇則有6宗；而受《消防安全（商業處所）條例》（第502章）規管下的2層高樓宇則有1宗。

樓宇改善支援中心撞3400求助 提供改善諮詢

另外，消防處去年12月成立樓宇改善支援中心，支援各類型舊樓提升消防標準，至今接獲逾3,400宗求助個案，希望每年為400座樓宇提升消防標準，求助個案當中，有六至七成都是市民查詢樓宇改善相關事宜。消防處指，對於未有遵辦消防安全指示的大廈，一般會給予最多一年延期完成，消防處會因應情況而對延期時間作出延期時長改變。

黃旭平稱，樓宇改善支援中心在接獲查詢後會有個案主任積極跟進個案，向市民提供幫助，亦會主動聯絡業主提供樓宇改善諮詢，至今已主動接觸近2,000名業主。