消防處資料外洩｜系統有人擅改權限　涉480市民、5000消防處屬員

資料外洩事件不斷，消防處發言人今日（6日）指，本月3日發現其中一個電腦系統部分個人資料有潛在外洩風險，涉及480名市民、及約5,000名消防處屬員資料。消防處指，經初步調查，相信是外判承辦商處理資料轉移時，有人擅自更改有關資料的讀取權限，令部分個人資料有潛在外洩風險。



消防處就事件致歉，並指已立即聯絡處理該系統的外判承辦商，要求即時停止系統運作及承辦商的所有合約工作，並已撤回其系統登入權限，以防止資料外洩，並與承辦商正全面檢視事件及進一步加強保護措施。



消防處發言人指，5月3日發現其中一個電腦系統部分個人資料有潛在外洩風險。（資料圖片）

消防處發言人指，於5月3日發現其中一個電腦系統內的部分個人資料有潛在外洩風險，但未有證據顯示相關資料被公開。經初步調查後，相信事件在外判承辦商處理資料轉移時發生，過程中有人擅自更改有關資料的讀取權限，而構成潛在外洩風險。

事件涉及約480名市民的個人資料，包括其姓氏及電話號碼，受影響市民曾在2023年9月2日超強颱風蘇拉吹襲期間，報案指有樹木倒塌事故。

此外，事件亦涉及約5 000名該處屬員資料，包括姓名、電話號碼、職級與編號，及駐守崗位，當中也有約960名屬員的不完整身份證號碼。

消防處亦已立即聯絡處理該系統的外判承辦商，要求即時停止系統運作、及承辦商的所有合約工作，並已撤回其系統登入權限，以防止資料外洩，現正與承辦商全面檢視事件及進一步加強保護措施，以防止同類事件發生；亦即時向警方報案，及向保安局、私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室報告。

消防處就事件致歉，並表示已透過短訊通知或致電受影響市民。如市民有查詢，可致電消防處熱線2723 8787或電郵hkfsdenq@hkfsd.gov.hk。