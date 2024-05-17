新田科技城環評｜環署有條件批准報告　署長拒揣測會否遭司法覆核

環保署今早（17日）舉行記者會，公布有條件批准新田/落馬洲發展樞紐的環評報告，包括要求土拓署提交各項詳細設計和實施計劃、在擬建的三寶樹濕地保育公園項目開展禁填塘，以及成立環境監察小組。多個環團早前聯署批評報告多處錯漏及違反法定要求，被問到會否擔心決定遭司法覆核，環保署署長徐浩光稱不會揣測，但指如有人提司法覆核，不論贏輸，都會帶來損害，包括聆訊會花上很長時間。



否認環評報告錯漏百出 稱生態調查針對當下情況 參考過往數據文獻

環境諮詢委員會上月22日有條件通過新田科技城的環評報告，惟多個環保團體多番批評相關環評報告錯漏百出，形容為「史上最馬虎環評」。

環保署署長徐浩光表示，有條件批准新田/落馬洲發展樞紐的環評報告。被問到會否擔心有人或團體提出司法覆核，徐浩光指不會揣測，但強調是想透過環評改善環境，成為人類與自然共融的社區。當被追問如報告遭司法覆核，有沒有信心勝訴，他僅指不論贏輸，都會帶來損害，包括聆訊會花上很長時間。

環團屢批報告錯漏百出，署方仍接納並批准，會否拉低往後的環評報告要求，徐浩光在席上亦作出否認，針對生態調查的質疑，他指顧問公司除進行生態調查掌握當下資料，也已考慮過往的文獻、研究及數據。

他講解有條件批准的理據時提到，土拓署已向環保署提交環評報告修訂，包括鳥類相片及名稱不符的修訂。根據《技術備忘錄》第4.5.2段，倘若報告須作出若干修訂，但這類修訂不會影響報告的評估的有效性及整體結果和結論，環保署署長可有條件批准報告。

濕地保育公園項目開展前禁填塘 政府成立環境監察小組

環保署提出的批准條件主要包括要求土拓署提交各項詳細設計和實施計劃、在擬議的三寶樹濕地保育公園生態友善魚塘建造工程展開之前，不得展開工程項目的填塘工程；以及成立環境監察小組。小組未來成員會包括環團、社區人士、及相關政府部門。

他指，相關環評報告做法與以往相同，生境調查仍維持有效，在公眾查閱期間，50份意見中，並無意見超出概要內容包括的環境問題。

探討新增額外動物通道 供水獺走動

就生態基線調查，他指在研究範圍有大量及持續的調查與資料，環評報告內的生態影響評估已考慮所有文獻及數據。針對當中無記錄的歐亞水獺，報告已因應過去記錄，假設有水獺作相應評估及提出緩解措施。

他指，未來也會為水瀨預留生態走廊，亦正探討新增額外動物通道，供水獺走動。他特別指出，這項措施是與環團會面後，聽取對環團意見而做。

他又指，報告已根據《技術備忘錄》附件16第5.4.1段的要求，按「避免」、「抑減」和「彌償」的優先次序原則，提出適當的措施，以緩解工程項目對重要生境和野生生物的影響，包括避開拉姆薩爾濕地、保留米埔隴村鷺烏林的核心區域及米埔村鷺烏林等。

上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

針對鷺鳥林，他指並非「唔郁就最好」，未來會透過規劃為休憩用地及優化設計，以保存米埔隴村鷺鳥林的核心區域及改善有關環境。米埔隴村鷺鳥林也會保留70米闊雀鳥飛行廊道。他也播放大埔及沙田的鷺鳥林作說明。

就雀鳥飛行路徑，徐浩光指現時預留300米闊的東西飛行廊道，闊度等如青衣北橋長度，未來會鄰近地方會設計15米高建築物，遠離的地方才會有較高建築物。此外，未來也會活化新田東西主排水道，「希望有水，比雀鳥棲息。」

就濕地補償，除三寶樹濕地公園，他以落馬洲支線補償濕地為例，提到未來會做生態友善魚塘，改善措施包括將較小、分散的魚塘合併成較大的水體、設置人工棲息島、改善塘壆、設置管制野狗和人類活動，移除鳥類驅趕裝置等，目標達至最少45%增長功能數值。

席上也有記者問到環諮會主席查毅超有參與新田科技城附近的公司，是否涉利益衝突。徐浩光回應指，環諮會早前是一致有條件通過報告，並非不是一個人通過，看不到當中有問題。