新田科技城環評｜環團重申缺漏多促重做　劉國勳指應著重濕地質量

環境諮詢委員會周一（22日）有條件通過新田科技城的環評報告，有環保團體今早（24日）在電台節目指，對相關決定感到極度失望，重申環評報告「史上最差」、有多處錯誤及缺漏，質疑委員會未有做好把關，促當局重做環評報告，掌握最新數據，去審視科技城的佔地、能否縮減填塘範圍等，「基於一個錯嘅基礎去做，只會一直錯落去。」有立法會議員表示支持環境諮詢委員會通過相關環評報告，又指要求「濕地零損失」，不只面積，更應著重整體濕地生態功能及質量。



環境諮詢委員會今日討論新田/落馬洲發展樞紐的環評報告，一致認為有條件通過環評報告。（諮詢網站圖片）

長春社公共事務主任周藹詮表示，對環境諮詢委員決定感到極度失望，重申環評報告「史上最差」、有多處錯誤及缺漏，質疑委員會未有做好把關，未要求政府解答公眾及環團的疑問，有部份委員更是以講述一些與環評完全無關的事，用以表明支持通過環評報告。

周藹詮也指出，環諮會提出的條件也建議屬「小修小補」，並不對應問題。她又指，香港觀島會曾到現場視察，在發展範圍附近發現的黑臉是多達全球1%，價值非常高，惟政府卻只強調發展無問題。

就發展範圍的魚塘，她指不止雀鳥會用，其他哺乳類動物及昆種也會使用，有其豐富生態系統，具有保育價值，也值得被關注，而當初政府也承諾北都需有三個達2000公頃的濕地保育公園，以平衡發展與保育。

周藹詮促請當局重做環評報告，以掌握最新的數據，去審視科技城的佔地、能否縮減填塘範圍等，「基於一個錯嘅基礎去做，只會一直錯落去。」

提到調整濕地緩充區邊界問題，她指以往調整是基於有詳細生態調查，如無調查、無詳細科學實證，不應隨意改動邊界。她續指，現時環保署仍未就是否批准該環評報告作出決定，但目前不排除會有任何關心新田科技城及濕地的人會提出司法覆核。

新田科技城將分南北兩邊，並以新田、粉嶺公路作界線。其中北區接近河套、深圳創科圈區，作為兩地創科樞紐。（資料圖片）

民建聯立法會議員劉國勳在同一節目表示，支持環境諮詢委員會通過相關環評報告，認為報告符合法例要求及技術備忘錄，附帶條件也是合理。

他續指，政府要制定生境創造及規劃，工程前要進行審批，事前事後均有報告，認為今次政府會透過制定計劃主動積極保育，有別於以往只劃保育區但無實質保育計劃，希望環團可理性、平衡，先看相關的生態保育及管理計劃。他又指，要求濕地「零損失」，不止面積，更應著重於整體濕地生態功能及質量。

提到三寶樹濕地保育區最快2026年才能開展工程，劉國勳指其工程進度時間表與科技城發展時間表相近，認為不存在先發展後保育的問題，而是兩者並存，在發展的同步進行保育。

就濕地界線，劉國勳則指1999年當局劃出保育區及緩充區，限制當中發展，但嚴格的規管也令不少魚塘、農地荒廢，惟只一直保留，環境無改善，認為可持續保育需要政府介入，做適度規劃及改變。他又以塱原為例，說明主動保育方式可有助改善生態。

提到三寶樹濕地保育區最快2026年才能開展工程，劉國勳指其工程進度時間表與科技城發展時間表相近，認為不存在先發展後保育的問題，而是兩者並存，在發展的同步進行保育。