新田科技城｜環團批環評報告違反要求　李家超強調符合條例

10個環保團體早前表示，新田／落馬洲發展樞紐的環境影響評估報告有至少35處涉違反環評法定要求，最少27項技術評估和數據錯漏。



特首李家超被問及政府有否失誤，通過環評會否引來司法覆核。李家超指，不同人士及團體都可以有意見，但強調環評專業、認真做，符合環評條例，又指技術性的問題相關部門已經清晰解答。



經修訂的新田科技城建議發展大綱圖。

強調環境保護與發展要平衡

李家超今日（23日）在行政會議前稱，技術性的問題相關部門已經清晰解答，高興看到有充分講述實際技術評估不同分析、內容，令環諮會通過報告。他續稱，重視環境保護但都重視發展，兩者要平衡、並行。

記者會上，李家超表示政府要求的措施希望通過緩解措施、修復工程甚至增值工程，要以良好積極的管理措施讓環境生態增值，不單止是保育的面積，亦要講及質量，「如果魚塘荒廢，甚至魚塘無魚」就不是好的、積極的環境保護精神，認為積極環境保護政策，是既要加強環保，亦要確保發展可以進行。

他指不同部門按照環評報告進行工程，規劃方面城規會按照法律程序，針對計劃進行審批，當中會考慮環評報告進行法定程序決定，整個計劃按序進行亦會確保符合法規，而積極保育政策更有效提升整體自然環境生態。