蔡天鳳案｜前家姑李瑞香涉妨礙司法公正　高院法官批准保釋

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案，前家姑李瑞香涉嫌催促其兒子鄺港智離開即將被調查的地點，因而被控妨礙司法公正罪，其案件將於6月6日在區域法院再訊。她今（17日）到高等法院申請保釋，法官張慧玲聽取陳詞後，批准其保釋申請。保釋條件包括李提供10萬元保釋金，其外甥提供現金人事擔保10萬元，期間不可離港。



女被告李瑞香（63歲，退休人士），被控妨礙司法公正罪，指她於2023年2月23日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕，而可能引起的法律程序，方法是催促該鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

法官今聽取陳詞後，批准被告以現金10萬及外甥的10萬現金人事擔保保釋，其他保釋條件包括不得離港，居於報稱地址，每周一、三、五須到屯門警署報到，不得踏足涉案地點，及不得直接或間接接觸控方證人。此外，她須在兩個星期內交出所有旅遊證件。

案件編號：HCCP 413/2023