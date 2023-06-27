蔡天鳳案｜前家姑李瑞香再申請保釋　遭高院法官拒絕

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭殺害及被肢解烹屍，在事件中被控妨礙司法公正的前家姑李瑞香，早前在裁判法院提訊時被拒保釋，她今(27日)再到高等法院申請保釋，法官李素蘭聽取陳詞後拒絕其申請。



女被告李瑞香（退休，63歲），被控於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀對李瑞香進行的涉謀殺案刑事調查的資料。

同案的被告鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）及鄺港智（無業，28歲），三人分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁和前夫。他們被控於2023年2月21日，在新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳。

案件編號：KCCC577/2023

蔡天鳳生前活躍於社交界。(詳看下圖)

蔡天鳳本月中在港出殯。(詳看下圖)

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