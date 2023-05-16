蔡天鳳案｜村屋檢取外套DNA證非屬前家姑李瑞香　李再申保釋被拒

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解烹屍案，蔡的前夫鄺港智和其兩名家人早前被控謀殺罪，前家姑則被控妨礙司法公正罪。被還柙的前家姑今（16日）在九龍城法院再提訊，據悉早前稱在涉案村屋內亦檢獲一件外套，發現有李瑞香的DNA，證實並非屬於李瑞香，李今再申請保釋，但遭裁判官拒絕。案押後至7月31日再訊。



是次申請保釋的被告李瑞香（退休，63歲，女），被控於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀對李瑞香進行的涉謀殺案刑事調查的資料。

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同案的被告鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）及鄺港智（無業，28歲），即分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁和前夫。他們被控於2023年2月21日，在新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳。

案件編號：KCCC577/2023

蔡天鳳今年2月發現遇害，享年28歲。(蔡天鳳ig)

蔡天鳳豪宅內部裝潢：

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蔡天鳳能以流利英語與名店店員溝通。

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▼警方於2023年2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

