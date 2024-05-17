海防博物館9.3改為抗戰及海防博物館　將與深圳市文物局合辦展覽

位於筲箕灣東喜道175號的香港海防博物館，今年9月3日起，將會變成香港抗戰及海防博物館。政府今日（17日）就相關修訂令刊憲，並將於5月22日提交草案到立法會，以「先訂立，後審議」程序立法。



康文署指，新博物館將重點介紹抗戰歷史，會利用專題展覽廳定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，會增設展覽空間，介紹中國在香港地區及廣東一帶的海防工事；也會與內地的文博機構合辦展覽，首個與深圳市文物局合作的專題展覽將於九月開幕，介紹東江縱隊在深圳與香港地區共同抗戰的事蹟。



▼海防博物館▼



政府今日刊憲，香港海防博物館將於9月3日起，改為香港抗戰及海防博物館，相關草案將於5月22日提交到立法會，以「先訂立，後審議」程序立法。

康文署指，香港抗戰及海防博物館將重點介紹抗戰歷史，推出一系列公眾及教育活動，包括專題講座、歷史考察、工作坊、巡迴展覽和互動劇場等。

新博物館定期辦抗戰專題展覽

署方指，博物館會利用專題展覽廳定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，包括增設展覽空間，介紹中國在香港地區及廣東一帶的海防工事，以提高各方對中國海防歷史的興趣。

博物館也會與內地的文博機構合辦展覽，首個與深圳市文物局合作的專題展覽將於九月開幕，介紹東江縱隊在深圳與香港地區共同抗戰的事蹟。署方指，這個展覽亦是香港抗戰及海防博物館與弘揚中華文化辦公室協作推出的活動之一。