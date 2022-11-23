海防博物館明起重開　增設11個展覽廳及多媒體互動裝置

位於筲箕灣的香港海防博物館，前身為鯉魚門炮台，是本港唯一以軍事為主題的博物館，明日（24日）起重新開放予公眾免費入場參觀。更新後博物館增設兩個常設展覽「香港海防故事」及「鯉魚門炮台」，展出逾730件展品、近540張圖片，加入了多媒體互動裝置，為大眾繼續細說香港的海防故事。



博物館因2018年9月受超級颱風「山竹」破壞須暫時關閉，以展開修繕和更新工程。完成近四年多的翻新工程，明日起重新對外開放。

香港歷史博物館館長（藏品及海防博物館）何惠儀今日（23日）表示，維修天幕花費了近1,800萬元，由於天幕突然被吹毁，打亂了原來的更新工程，再加上疫情影響下，導致整體的更新工作被延誤。

更新後，博物館增設兩個常設展覽分別為「香港海防故事」及「鯉魚門炮台」，前者設有11個展覽廳，包括歷代防務建置、軍事布局、海港設施、抗日戰爭歷史、多元族裔軍人在港服役的故事、中國人民解放軍駐香港部隊等，博物館更加強展示日本侵華、日軍侵港、香港保衞戰、東江縱隊港九獨立大隊等內容，希望令公眾對昔日歷史有更深入的認識。

香港歷史博物館館長（藏品及海防博物館）何惠儀（右)表示，維修天幕花費了近1,800萬。（鄭子峰攝）

同時，兩個全新常設展覽打破了以往按時序展示形式，以六大主題式的演繹方式，分別為「源、防、戰、軍、繫、蹟」，展出了逾55個多媒體互動裝置，包括「香港保衛戰」沉浸式影片，令觀眾可以有如同親歷其境的觀感體驗。

香港歷史博物館總館長伍志和表示，博物館更新後，增加了逾七成四的展品及增設70多個多媒體互動裝置，希望能有助公眾更深入了解香港的海防歷史。

香港歷史博物館總館長伍志和表示博物館更新後，增加了逾七成四的展品。（鄭子峰攝）

此外，「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」亦設置了24個史蹟點，其中包括：建在岸邊岩洞的魚雷發射站、屹立山嶺的鯉魚門堡壘、多座炮台及溝堡等。市民可以透過「史蹟徑」感受到鯉魚門海峽的歷史與軍事氛圍，更能欣賞到人工建置與自然景觀交織下的美景。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄贊同，海防博物館加強展示日本侵華、日軍侵港、香港保衞戰等內容，「可以畀大家了解到香港喺抗戰時嘅地位，細說昔日嘅歷史故事。」