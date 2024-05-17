蔡天鳳案｜前家姑李瑞香滿頭白髮保釋出法院　透明袋裝高血壓藥物

名媛蔡天鳳（Abby Choi）被殺害肢解案，前家姑李瑞香今日（17日）獲准保釋，於傍晚在親友的陪同下，快步離開金鐘高等法院內懲教署羈留室，全程沒有作出任何回應。現場所見，她原來一頭濃密的黑髮變為灰白色，並帶著一個巨型透明膠袋，內裡分別裝有一樽強生洗頭水及一樽施巴沐浴露、一盒治療高血壓的美托洛爾（metoprolol）藥物，以及其他紙張及生活用品。



名媛蔡天鳳前家姑李瑞香獲准保釋

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案，前家姑李瑞香涉嫌催促其兒子鄺港智離開即將被調查的地點，因而被控妨礙司法公正罪，其案件將於6月6日在區域法院再訊。

李瑞香今日到高等法院申請保釋，法官張慧玲聽取陳詞後，批准其保釋申請。保釋條件包括提供10萬元保釋金。其外甥提供現金人事擔保10萬元，期間不可離港。

在親友陪同下快步離開不作出回應

今日傍晚時份，李瑞香離開高等法院內懲教署羈留室，一名頭戴黑色鴨嘴帽、身穿灰色上衣及藍色牛仔褲的親友在門外接送。李瑞香在該名男士的護送下，一直快步走至馬路旁坐上預先等待的的士，期間沒有作出任何回應。

濃密黑髮變成灰白頭髮 袋裡疑裝有強生及施巴沐浴露

歷經逾一年的風波後，今年64歲的李瑞香，已由原來一頭濃密的黑髮，變成目前滿頭灰白色頭髮。現場所見，她手持一個巨型透明膠袋，內裡分別裝有一樽疑似是強生及施巴的沐浴露、一盒美托洛爾藥物，以及其他紙張及生活用品。

翻查資料，美托洛爾（metoprolol）, 美托普洛或美多心安，是一種用於治療高血壓、心絞痛還有一些與心搏過速有關的病徵，此藥物同樣也用在預防心肌梗塞後的心血管疾病以及防止和偏頭痛相關的頭痛症狀。