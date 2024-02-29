蔡天鳳案｜兩男女涉助鄺港智潛逃再押後　控方稱將敲定最後意見

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害及肢解後，其前夫鄺港智一家四口被懷疑與案有關受查，鄺港智的女友人和一名遊艇公司職員，涉嫌協助鄺潛逃，被控協助罪犯罪，案件今（29日）在九龍城法院再提訊，控方申請再押後以敲定最後的法律意見。裁判官把案件押後至4月25日再提訊，兩名被告准繼續保釋。



兩被告涉安排鄺乘遊艇往澳門

兩名被告分別為：林舜（41歲，遊艇公司職員）和潘巧賢（29歲，女，無業），二人各被控協助罪犯，指他們於2023年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，二人知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有關，在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺乘遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

控方稱需警方進一步資料

控方透露需警方提供進一步資料，以敲定最後的法律意見。代表潘巧賢的律師指，案件於上次、即去年12月提堂時，控方已稱最後一次申請押後，又指本案已從謀殺案分開，其案情簡單，僅涉及電話對話等。律師又指，兩被告的案件自首次提堂至今已10個月，卻毫無進展，被告並需遵守不可離港等嚴苛的保釋條件。

否認案件有延誤

控方回應指，去年12月才把涉謀殺罪的部份交付至高等法院，否認案件有延誤，又指警方和律政司之間的溝通，難以披露太多，需更多的資料已評估證據。裁判官最後把案件押後至4月25日，但提醒控方下次聆訊時，需確定其立場。

蔡天鳳前夫一家四口。（詳看下圖)

蔡前夫一家四口均被控

蔡天鳳的前大伯鄺港傑（司機，31歲）、前家姑鄺球（退休，65歲）和前夫鄺港智（無業，28歲）被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪，案件將於高等法院審理。前家姑李瑞香（退休，63歲，女）則涉妨礙司法公正罪案，該案於區域法院處理。

案件編號：KCCC640、666/2023

蔡天鳳生前經常盛裝出席不同場合。(詳看下圖)